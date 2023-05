Spider-Man 2, Wolverine, Death Stranding 2, Stellar Blade, Rise of the Ronin, Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2 Remake et le nouveau SH exclue PS5, la nouvelle license de Bend Studio et le nouveau jeu de Naughty Dog dans l'espace avec ensuite le teasing de Jake & Daxter 4.Yaura Astrobot 2 qui va mettre a l'amende Mario, le retour de Ape Escape et de Wild Arms, le nouveau Housemarque en mode Metroid Prime.Et les remakes de Final Fantasy 9, de Legend of Dragoon par BluePoint et de Metal Gear Solid 3 par Kojima Himself au Decima Engine.Et le nouveau CastleVania en exclue PS5, suivi apres l'annonce du rachat de Square-Enix avec Parasite Eve 4, Vagrant Story 2 et Xenogears Remake. Bloodborne Remake et Bloodborne 2 passera aussi une tete. Bref le retour du Sony japonais.Et à la fin t'aura Shenmue 4, popopoh cette soirée et encore j'ai pas tout dit.