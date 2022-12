Après, Death Note, One Piece (qui devrait arriver très bientôt) et d'autres manga adapté par Netflix, le géant du streaming annonce un film live-action City Hunter.Merci à Famimax, pour l'info

Le long métrage verra le jour en 2024, et sera distribué mondialement sur la plateforme. C'est l'acteur Ryohei Suzuki qui incarnera le fringuant Ryo Saeba, tandis que le film sera réalisé par Yuichi Sato (Kasane, Nônai Poison Berry), sur le scénario de Tatsurô Mishima et la composition musicale de Yoshihide Otomo.

posted the 12/16/2022 at 06:12 AM by leblogdeshacka