Maintenant, que le dernier épisode de la série Obi-Wan est disponible, et déjà vu pour ma part, j'aimerais avoir votre retour sur cette série.Je suis un peu partagé, alors oui, la série est beaucoup plus travailler que ne l'a était Boba Fett. Mais c'est quand même une déception pour moi, je pense que j'en attendais trop.Alors, oui, l'histoire est pas mal, malgré quelques couacs çà et là, mais bordel, où est le budget. J'ai l'impression que parfois, la série est totalement vide, que ce soient les décors ou même au niveau des figurants. Comme l'épisode ou Obi-Wan est bloqué dans le hangar, on voit 40 Stormtroopers max, j'aurais voulu voir une armée entière pour débusquer le Jedi le plus recherché de la galaxie. Et que dire, des personnages qui survivent après avoir pris un coup de sabre laser dans le bide!!! Bon, le grand inquisiteur, je veux bien, ce n'est pas un humain, mais la troisième sœur aurait dû mourir, elle a pris deux coups en plus. Où la mort d'un personnage secondaire avec le robot (j'ai plus son nom), j'ai eu plus de peine pour le robot que la soldate. Que dire, de la "course-poursuite", dans les bois pour attraper Leia !!! C'est une scène qui aurait dû être retravaillée, ce n'est absolument pas crédible. Pourtant, je trouve que l'actrice qui joue Leia est crédible dans plusieurs scènes, mais celle-là, ce n'est pas possible.Il y a de beaux décors, revoir Mustaphar et le temple de Vador, ça fait toujours son effet, c'est un plaisir de voir Dark Vador, surtout dans le final, mais, je trouve qu'il manque un petit quelque chose pour que ce soit LA série Star Wars de fou.Bref, je ne vais pas spoil, car certains n'auront pas encore vu le final, voire même la série.