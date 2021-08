Attention, cette fois nous sommes bien dans le futur que certains auteurs ou même publicistes des années 50-60, avait imaginé pour l'an 2000. Alors, oui, nous sommes un peu en retard, 21 ans (et c'est pas fini), mais nous y sommes.Elon Musk, qui doit avoir rêvé toute sa vie de vivre dans l'un de ses films de science-fiction préferet, annonce sans sourciller un robot humanoïde utilisant l'IA d'une Tesla.Baptisé "Tesla Bot", le robot à taille humaine mesure 1,73 m pour 56,7 kg. Il aura la capacité de soulever des charges de 68 kg et se déplacera à une vitesse de 8km/h.

posted the 08/21/2021 at 08:04 AM by leblogdeshacka