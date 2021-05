Dans sa FAQ de ce matin, Julien Chièze est revenu sur son avis sur Returnal, en réexpliquant pourquoi il n'a pas pu "tester" Returnal, et pourquoi il pense que des niveaux de difficultés différentes dans les jeux sont quelque chose de positif pour le jeu.D'ailleurs vu le bad buzz autour de cette vidéo, je m'en vais l'écouter dans son intégralité avant d'aller dormirNDLR : Par contre je vous préviens d'avance, quand je vais le réveiller, je vais modérer sévère dans les commentaires, donc dérapez pas et laissez Shanks passer son Week-End tranquille svp.

posted the 05/01/2021 at 10:23 AM by suzukube