L'archéologue le plus connu de la planète s'apprête à sortir avec son plus beau veston. En effet, à l'occasion des 40 ans du premier film, Indiana Jones débarque en 4K dès le 8 Juin aux US.Les 4 films sont numérisés en 4K à partir des négatifs des films originaux, avec un travail sur les effets visuels.Pour le moment, pas de prix, ni de date de sortie pour chez nous.

posted the 03/16/2021 at 07:10 AM by leblogdeshacka