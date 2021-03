Jeux Vidéo

Une bien triste histoire d'amour :'(Zack Zwiezen - Kotaku - 2 Mars 2021J'ai commencé cette nouvelle génération de consoles de jeux en pensant jouer à la plupart des jeux sur PS5, comme j'ai joué à la plupart des titres sur PS4 lors de la dernière génération. Mais près de cinq mois plus tard, je passe la plupart de mon temps sur Xbox Series X et maintenant je m'en veux, comme si je trompais ma PS5.J'ai eu la chance d'acquérir les deux nouvelles machines au lancement. Je n'ai utilisé aucun passe droit spécial, ni aucun contact avec le milieu pour les obtenir. J'ai juste eu beaucoup d'onglets internet ouverts et j'ai commencé la chasse aux consoles au moment où les précommandes ont débutées.À l'époque, j'avais surtout acheté la Xbox Series X car je savais que je voudrais jouer à Halo et à quelques autres exclusivités Microsoft. D'ailleurs, pour la première fois de ma vie, j'avais économisé de l'argent pour acheter les deux nouvelles consoles au lancement. Alors pourquoi ne pas acheter les deux si j'en avais de la chance ? Après l'arrivée des deux machines en novembre, j'ai surtout joué à la PS5. J'ai Godfall et Miles Morales. J'ai finit Astro’s Playroom. J'ai téléchargé et joué à des jeux PS4 comme GTA Online et Red Dead Online. J'ai passé un bon moment. Mais au cours des derniers mois, les choses ont changées.En décembre, j'ai reçu une carte d'extension pour la Xbox Series X, ce qui me donne 1 To d'espace supplémentaire pour la nouvelle génération. C'est très utile car cela me permet de télécharger et d'installer plus de titres de nouvelle génération. Sur PS5, il n'y a toujours aucun moyen d'étendre le stockage SSD, limitant le nombre de gros jeux comme Call of Duty que vous pouvez installer à la fois.J'ai également commencé à télécharger plus des jeux Xbox 360 et Xbox One que je possédais et j'ai trouvé qu'ils passaient bien sur la nouvelle machine. Le Game Pass a commencé à ajouter plus de jeux à ma liste croissante de trucs à jouer. J'ai également commencé à profiter de la possibilité de switcher entre ma Xbox One, mon PC et ma Xbox Series X, certains jeux me permettant de jouer n'importe où, avec aucun transfert de sauvegarde nécessaire.Par exemple, Gears 5. J'ai commencé à rejouer au jeu sur Xbox One, puis sur PC, puis sur ma Xbox Series X pendant que ma copine jouait à autre chose sur le PC, puis sur xCloud sur mon téléphone lorsque je voulais jouer sur mon salon près de notre cheminée pendant une nuit d'hiver. Et ça a juste marché. Je n’ai pas eu à gérer les sauvegardes, les installations ou quoi que ce soit. C'était transparent.C'était pareil avec Watch Dogs Legion. J'ai commencé à jouer sur Xbox One. Ensuite, j'ai eu ma nouvelle console et j'ai reprit le jeu sur la Serie X. Toute ma progression, mes succès et mes sauvegardes m'attendaient. Pas de prise de tête, aucun truc à faire. Pendant ce temps, sur PS5, j’ai pu transférer mes sauvegardes d’Assassin's Creed Valhalla mais je n'ai pas eu tous mes trophées. J'ai aussi accidentellement re-téléchargé sur ma PS5 la version PS4 du jeu la première fois quand j'ai voulu l'installer, ce qui était chiant et une perte de temps.Une autre grosse raison pour laquelle j'ai passé plus de temps sur ma Xbox est la rétrocompatibilité. Bien sûr, presque tous les jeux PS4 fonctionnent sur PS5, mais aucun jeu PS3 ou PS2 ne fonctionnent sur la nouvelle machine. Sur la Xbox, j'ai joué à des jeux Xbox 360, à des jeux Xbox One et même à un jeu Xbox (la 1ere). Ils ressortent bien grâce à la fonction Auto HDR intégrée à la nouvelle Xbox. Et récemment, les anciens jeux se sont encore améliorés sur Xbox Series X avec la fonction FPS Boost.C'est encore limité, mais pouvoir redécouvrir New Super Lucky’s Tale avec 120 images par seconde était fantastique. La compilation Master Chief Collection fonctionne aussi en 4K/120 fps et c'est devenue l'un de mes jeux les plus joués en 2021. Et c'est fantastique aussi que je puisse passer quand je veux sur le PC pour continuer à jouer sur mon compte.Le Game Pass est aussi une grande raison pour laquelle ma PS5 commence à prendre la poussière. Je viens de télécharger Dirt 5 sur ma Xbox, qui a récemment été ajoutée à Game Pass. Je n'ai même pas eu besoin d'allumer la console. J'ai tout fait via l'application Xbox, toute simple à utiliser sur mon téléphone. En fait, je pourrais même jouer à partir mon téléphone via xCloud, mais je vais attendre pour le lancer sur mon grand téléviseur 4K de folie avec le mode 120 images par seconde activé.Je sais bien que des gros jeux Sony arriveront un jour, comme Horizon Forbidden West ou Ratchet and Clank: Rift Apart, et que je passerais plus de temps sur la PS5. Mais si en ce moment vous essayez d'acheter une console de nouvelle génération, déja bonne chance pour en trouver une ! Deuxièmement, si vous n'êtes pas trop difficile, je pense que pour le moment, la Xbox Series X pourrait être la meilleure option. Surtout si vous vous voulez jouer à des jeux plus anciens ou que vous êtes prêt à payer pour le Game Pass.Comme je l'ai dit au début, je m'en veux. Ma pauvre PS5 est là-bas, elle n'est utilisée que pour quelques heures de RDO ou GTA Online. Je veux l'aimer. J'ai adoré ma PS4 et même le casque PSVR. C’est l’une de mes consoles préférées de tous les temps. Mais je ne peux pas arrêter de jouer à ma Xbox Series X et je ne veux pas que ça s’arrête. Désolé ma PS5. Je serai de retour quand Deathloop sortira. C'est promit !Article original : https://kotaku.com/sorry-ps5-my-xbox-series-x-has-unexpectedly-become-my-1846384533