Hop ! Un petit article avec l'article le plus étonnant que j'ai pu lire sur le web. Et je pense qu'il va aussi vous tenir en haleine jusqu'à la fin tellement c'est surprenantLa chaîne de pizzerias dont nous allons parler ici est la célèbre marque Domino’s Pizza. Leur client le plus fidèle s’appelle Kirk Alexander. Il commande toujours en ligne. Il est évident que la pizza est son plat préféré et le menu incontournable de ses journées, il en a ainsi mangée tous les jours pendant dix ans ! Le nom de cet homme de 48 ans était très familier pour tous les employés qui travaillaient pour la chaîne de pizzas.En réalité, servir la commande de Kirk était même déjà devenu une habitude quotidienne pour toute l’équipe. Eh bien, cette routine s’est vue chamboulée lorsque les employés n’ont soudainement plus reçu de commande de la part de Kirk. Ils étaient ennuyés et intrigués : que lui était-il arrivé ? Lorsqu’ils ont appris la raison de ce changement soudain, ils ont tous été choqués.Sarah Fuller est la directrice générale qui est chargée de surveiller tout ce qui se passe dans cette succursale de Domino’s Pizza où Kirk avait l’habitude de commander son plat préféré. Elle a déclaré qu’il était très inhabituel qu’ils ne reçoivent aucune commande de Kirk car il faisait partie des clients les plus réguliers.Ils avaient l’habitude de recevoir la commande de Kirk tous les jours, la même habitude depuis une dizaine d’années, au point que chaque fois qu’ils voyaient une commande passée en ligne, ils étaient sûrs à cent pour cent qu’il s’agissait de Kirk.Après cette incroyable histoire, certains des voisins de Kirk avaient été interrogés sur sa personnalité en tant que voisin. La plupart d’entre eux ont donné des réponses du même genre concernant leur voisin. Le jeune homme n’était pas du genre à participer au barbecue du quartier…Ils ont expliqué qu’ils avaient essayé de frapper à sa porte à plusieurs reprises et qu’ils avaient parfois eu la chance d’obtenir une réponse. Ils ont également ajouté que voir Kirk répondre et ouvrir la porte était un spectacle qu’ils ne voyaient pas souvent.Pourtant, parmi tous ces avis tranchés, un autre voisin donna une description assez différente sur le comportement de Kirk Alexander en tant que voisin proche. Ce voisin vit sous le nom de Ben Theodoriches. Il a déclaré que Kirk était doué pour les ordinateurs et autres gadgets électroniques.Ben a affirmé que Kirk était venu chez eux à plusieurs reprises et qu’il les avait aidés à résoudre les problèmes que leur famille avait pu avoir avec leurs ordinateurs. Il a ajouté que Kirk aimait simplement s’isoler de la foule, mais qu’il était une personne très gentille.Malgré son côté un peu asocial, il y avait certaines personnes avec lesquelles Kirk avait beaucoup d’interactions : les livreurs de Domino’s Pizza. En effet, Kirk a commandé son plat préféré dans ce restaurant de pizzas tous les jours pendant dix ans.Il a ainsi certainement pu avoir de petites discussions avec les livreurs alors qu’il attendait que sa commande soit prête. Sarah Fuller, la directrice de la succursale, était convaincue que les livreurs avaient établi une sorte de lien avec Kirk, aussi infime soit-il.Un jour, l’équipe de la chaîne de restauration n’a pas reçu de commande de Kirk. À ce moment-là, tous les employés ont été surpris ; ils étaient intrigués. Ils étaient curieux de connaître la raison qui expliquerait pourquoi Kirk n’avait pas commandé de pizza après une fidélité sans faille pendant 10 ans.Ils firent de leur mieux pour ne pas y penser, mais de multiples explications potentielles leur venaient à l’esprit. Peut-être était-il parti en vacances pour rendre visite à sa famille ou à ses amis. Peut-être s’agissait-il d’un voyage d’affaires. Peut-être était-il parti parce qu’il voulait se détendre et passer du temps avec lui-même.Des jours s’étaient écoulés et aucune de leurs questions n’avait trouvé de réponse. Chaque jour depuis ce premier jour d’absence, tous les employés de la succursale attendaient patiemment la commande de Kirk, mais rien ne se passa.Tous les employés, en particulier la directrice du restaurant, Sarah Fuller, ont commencé à s’inquiéter car onze jours s’étaient déjà écoulés et ils n’avaient toujours aucune nouvelle de leur fidèle client, Kirk Alexander. Quelle pouvait-être la raison de ce silence radio ?Sarah Fuller a admis que Kirk Alexander était assez différent des autres clients. Il semblait que tous les employés avaient réussi à établir une relation unique et spéciale avec Kirk, malgré son côté timide. Après tout, il était devenu un de leurs clients les plus fidèles pendant 10 ans.Alors ne plus recevoir aucune commande de sa part pendant des jours leur paraissait très bizarre. C’était la raison pour laquelle ils commençaient à s’inquiéter pour lui. Chaque jour qui passait sans nouvelle de Kirk augmentait l’inquiétude de toute l’équipe.Les employés ont tous déclaré que Kirk Alexander était plus qu’un ami pour chacun d’entre eux ; il était devenu comme un membre de la famille du restaurant. Il était normal qu’ils s’inquiètent pour lui après des semaines sans nouvelles de lui.Une raison blessante leur était venue à l’esprit : peut-être que Kirk avait tout simplement trouvé une nouvelle chaîne de restaurants préférée. Cette idée fut un peu douloureuse pour les employés, mais cette raison les rassurait par rapport à d’autres éventualités plus sérieuses qui impliquait que sa vie serait en jeu.Sarah Fuller, la directrice générale de la succursale, a déclaré que Kirk Alexander était le client que tous les employés connaissaient et avec qui ils étaient très familiers. Ils étaient très attaché au jeune homme, malgré son côté fermé.Même si Kirk passait des commandes différentes chaque jour, après dix ans, les employés réussissaient à le reconnaître à chaque fois à travers sa commande. C’était une personne qui aimait que sa nourriture soit variée, de la pizza avec toutes sortes de pâtes aux différents styles de burgers, en passant par les ailes de poulet.Après plusieurs jours d’absence, la raison de cette si longue absence n’avait plus d’importance pour l’équipe de Domino’s Pizza. Les employés étaient tous ennuyés et inquiets pour leur fidèle client. Ils hésitèrent longuement sur ce qu’ils devaient faire.Au bout d’un certain moment, ils ne furent plus en mesure de mettre de côté leur curiosité et leur inquiétude. Ils décidèrent alors d’envoyer un de leurs livreurs rendre visite à Kirk chez lui. C’était la seule façon pour eux de rassurer tout le monde dans la succursale.La livreuse choisie pour se rendre chez leur fidèle client était Tracey Hamblen. En arrivant à l’adresse du domicile de Kirk, elle se rendit compte que les lumières de la maison étaient allumées, ce qui l’amena à conclure que quelqu’un, et sûrement Kirk, était chez lui.Un autre signe qui laissait penser la livreuse que Kirk était chez lui était le son d’une télévision en état de marche. La livreuse de pizzas frappa à la porte avec confiance, espérant que Kirk répondrait et ouvrirait la porte pour lui donner des explications et la rassurer.Malheureusement, personne ne répondit après que Tracey ait frappé à la porte de Kirk. Mais elle décida de ne pas abandonner, elle continua ainsi à frapper plus agressivement à la porte et cria même le nom de Kirk à chaque coup.Au restaurant, le reste de l’équipe fut informée du fait que Kirk ne répondait pas non plus sur place. Ils essayèrent alors de l’appeler mais il ne décrocha pas non plus le téléphone. Ils tentèrent plusieurs fois, mais ils ne reçurent aucune nouvelle de Kirk. C’est ce qui amena l’équipe à choisir d’appeler le 911.Tracey Hamblen continua de frapper à la porte de Kirk Alexander. Elle avait même commencé à appeler son nom de façon bruyante tout en tambourinant la porte. De nombreuses minutes s’écoulèrent et elle n’obtint aucune réponse. Elle décida alors de retourner au restaurant.Elle informa Sarah Fuller, la gérante, et d’autres employés que Kirk ne répondait toujours pas. Les employés tentèrent d’appeler Kirk par téléphone, espérant obtenir enfin une réponse, mais ils tombaient toujours sur sa messagerie vocale. Tout cela ne fit que les inquiéter davantage pour leur fidèle client.Tracey expliqua au reste de l’équipe que le jeune homme ne répondait pas chez lui, malgré son insistance et la présence évidente de quelqu’un dans la maison. Après n’avoir reçu aucune réponse de Kirk Alexander, les employés ne purent attendre plus longtemps sans savoir.Ils décidèrent de demander l’aide des autorités. La livreuse, Tracey Hamblen, prit son téléphone et appela rapidement les secours. Tous les employés présents dans le restaurant étaient nerveux et inquiets. Ils retenaient leur souffle en entendant la police décrocher.Tracey Hamblen expliqua qu’elle appelait au nom d’une certaine succursale de Domino’s Pizza. Elle présenta la situation et raconta que leur client avait soudainement cessé de commander et que, depuis lors, ils n’avaient reçu aucune nouvelle de sa part.La livreuse répondit à toutes les questions qui lui furent posées par les secours et donna tous les détails nécessaires sur la situation. Après l’appel au 911, Tracey Hamblen fut immédiatement transférée vers la ligne du service compétent le plus proche, le bureau du shérif du comté de Marion.La livreuse dut à nouveau expliquer la situation. Elles s’assura de ne manquer aucun détail, à commencer par le fait que Kirk Alexander avait été leur client le plus fidèle pendant 10 ans jusqu’au jour où il cessa soudainement de commander, plusieurs jours auparavant, ce qui était très inhabituel pour eux.Tout comme pour le premier appel au 911, Tracey Hamblen répondit rapidement à toutes les questions posées par le service au téléphone. À la fin de l’appel, tout le monde dans le restaurant poussa un soupir de soulagement. Ils étaient rassurés de savoir que les autorités avaient à présent la situation bien en main.Le shérif du comté de Marion décida d’envoyer une partie de son personnel pour surveiller la maison de Kirk Alexander. Les agents montèrent rapidement dans leur voiture et se mirent immédiatement en route pour se rendre à l’adresse de Kirk.Ils se répartirent les tâches avant de se présenter à la porte du jeune homme qui n’avait plus donné de nouvelles. Ils commencèrent à frapper à sa porte et à appeler son nom. Bien qu’ils n’aient reçu aucune réponse, les agents continuèrent à frapper.Au cours de son interview, Sarah Fuller, la directrice générale de la chaine de restauration, supposa que les autorités avait fini par entrer par effraction après n’avoir reçu aucune réponse de Kirk Alexander. Mais les officiers avaient entendu quelqu’un demander de l’aide.Ils enfoncèrent la porte et durent appeler immédiatement l’hôpital le plus proche après avoir vu dans quel état se trouvait le jeune Kirk. Ses médecins révélèrent plus tard que leur patient avait déjà souffert de petites attaques cérébrales.Les adjoints du shérif entendirent un bruit venant de l’intérieur de la maison de Kirk, comme un signe d’appel à l’aide. Sans hésiter, ils défoncèrent la porte d’entrée et entrèrent immédiatement dans la maison pour chercher le jeune homme en question.Ils aperçurent alors Kirk Alexander allongé sur le sol de sa maison, l’air très faible, incapable de bouger ou de se lever. Ils appelèrent et attendirent les secours et l’escortèrent pour rejoindre l’hôpital le plus proche où il pouvait aller.Le choix qu’avait fait l’équipe de Domino’s Pizza ce jour-là fut une véritable bénédiction car si Kirk Alexander avait été trouvé plus tard, il n’aurait pas survécu. Les employés de Domino’s Pizza furent chaleureusement remerciés, en particulier la livreuse, Tracey Hamblen, pour avoir appelé le 911.Les équipes de secours et de la police furent également remerciés pour être venu enquêter et avoir pris au sérieux la situation. Le service du shérif du comté de Marion fut également d’une aide précieuse grâce à la rapidité de leur intervention.La raison pour laquelle il était allongé sur le sol, l’air tout faible, n’a pas été confirmée, mais la raison la plus probable pourrait être une attaque. L’ambulance est arrivée à temps et a pu stabiliser l’état de Kirk. Mais il y avait encore des informations non confirmées sur sa situation, comme la durée pendant laquelle il était resté étalé sur le sol, à l’intérieur de sa maison.L’état de Kirk Alexander était déjà stabilisé – grâce à toutes les personnes qui l’avaient aidé à se rendre à l’hôpital. La bonne nouvelle était déjà parvenue au restaurant de la chaîne de pizzas et tous étaient rassurés. Sarah Fuller, la directrice de la chaîne, a exprimé à quel point ils étaient heureux d’apprendre que Kirk était déjà en train de se rétablir.La directrice adjointe de l’agence s’appelle Jenny Seiber. Elle a déclaré qu’ils allaient certainement envoyer à Kirk Alexander un bouquet de fleurs et d’autres cadeaux pour lui faire savoir à quel point ils étaient heureux de savoir qu’il allait bien et qu’ils espéraient qu’il se rétablisse très rapidement. L’équipe a immédiatement rendu visite à leur fidèle client dès qu’elle en reçut l’autorisation.Lors de la première visite, ils n’obtinrent de Kirk que des réponses sous forme de oui ou de non – il était encore en convalescence et très affaibli. Ils revinrent la semaine suivante et purent constater une grande amélioration de son état. Lors de leur dernière visite, l’équipe accompagna Kirk lors de son transfert vers le centre de rééducation de l’hôpital. Il se portait très bien. Il se remettait très vite.En plus de Jenny Seiber, la co-gérante de la succursale, il y avait une autre Jenny dans l’équipe de Domino’s Pizza : c’est Jenny Fouracre. Elle est directrice des relations publiques de ce restaurant situé dans la ville d’Ann Arbor, dans le Michigan.Elle nous a confié qu’elle était très heureuse d’apprendre le rétablissement de Kirk Alexander. Elle a également déclaré que l’attitude de tous les employés vis-à-vis du fidèle client montrait vraiment combien ils se souciaient de leurs clients, ce qui reflète leur excellent service à la clientèle.La directrice des relations publiques a ajouté que l’ensemble du département était très heureux et fier de leurs employés et de leur attitude dans cette histoire. Cela a permis de montrer que chaque succursale de Domino’s Pizza se soucie vraiment de ses clients et que les employés veillent à établir des liens avec eux.Elle a également déclaré que la chaine de restaurants a bien d’autres histoires démontrant la gentillesse de leurs employés, qui reflète les valeurs de Domino’s Pizza. Ils s’assurent d’embaucher des employés présentant un très bon relationnel et du respect envers les clients.Malgré tous les articles et reportages dans lesquels ils étaient présentés comme de véritables héros, ce qui a grandement attiré l’attention de la foule, les employés de Domino’s Pizza répondirent simplement qu’ils avaient fait leur travail. Toute cette gloire ne leur est absolument pas monté à la tête car, pour eux, aider les clients chaque fois qu’ils en ont besoin faisait partie de leur travail.La sollicitude et l’humilité dont ont fait preuve ces employés est vraiment unique.Evidemment, l’histoire de Kirk Alexander fut exposée sur différents sites de réseaux sociaux, ce qui a fait connaitre le jeune homme dans le monde entier. Comme d’habitude, les gens ont eu des commentaires et des réactions diverses face à cette histoire.L’histoire est parvenue à la presse et a pu être diffusée à la télévision américaine. Sarah Fuller et Jenny Seiber, directrice générale et directrice adjointe de la succursale, ont toutes deux été invitées à participer à la sensationnelle émission de débat, Good Morning America.Elles ont partagé tous les vrais détails de l’histoire, du fait que Kirk Alexander était leur fidèle client depuis dix ans jusqu’au moment où il a été envoyé à l’hôpital. Toutes deux ont été félicitées, au nom des employés, pour la compassion dont ils avaient fait preuve, leur réaction et décisions rapides ainsi que pour la préoccupation qu’ils ont manifestée pour Kirk.Les deux représentantes de la marque ont été autorisées à partager l’état de santé actuel de Kirk. Elles ont déclaré qu’il se rétablissait très bien. Elles ont également ajouté qu’ils s’étaient assurés de suivre Kirk de temps en temps après son admission à l’hôpital. Malgré le fait qu’ils n’étaient même pas liés à Kirk par le sang, ils étaient toujours très impliqués et les gens les ont félicités pour cela.Jenny Seiber est celle qui a rendu le plus souvent visite à Kirk Alexander. Elle a fait part de sa première rencontre avec Kirk à l’hôpital. Elle a expliqué qu’il sortait tout juste de son opération, il ne pouvait donc lui répondre que par oui ou par non. Elle a ajouté que les capacités de Kirk s’étaient grandement améliorées, au cours de sa convalescence, au fur et à mesure que les jours passaient à l’hôpital.Bien sûr, les gérantes furent invitées à l’émission non seulement pour répondre à des centaines de questions, mais elles reçurent également une énorme surprise. Un cadeau avait été préparé par l’émission pour saluer la compassion et l’humilité de tous les employés impliqués dans cette histoire. L’ensemble de l’équipe reçut des billets gratuits pour assister à la première du film Captain America: Civil War. Quel beau cadeau, n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas tout !La direction ainsi que l’administration de Domino’s Pizza décidèrent d’offrir une autre surprise aux deux gérantes et à la livreuse, Tracey Hamblen. Les trois reçurent un billet pour assister au grand événement annuel consacré aux membres performants de l’entreprise : le Domino’s Worldwide Rally à Las Vegas ! Les trois employées furent certainement très enthousiastes en apprenant cette nouvelle.Le shérif du comté de Marion a salué l’excellent travail de la livreuse, Tracey Hamblen. Ils remercièrent son courage et sa prise de décision rapide, presque immédiate. Grâce à cela, Kirk Alexander était arrivé à l’hôpital juste à temps. S’il était arrivé plus tard, il aurait pu ne pas s’en sortir.L’attitude de Tracey Hamblen fut soulignée par le bureau du shérif du comté de Marion. Ils la considérèrent comme un véritable héros. Chacune de ses réactions avait été très héroïque. Elle avait pris un tas de décisions rapides et difficiles qui ont toutes contribué à sauver la vie de Kirk Alexander.Après toutes les interviews et autres formes d’exposition aux médias, les employés continuèrent à rendre visite à Kirk à l’hôpital de temps en temps. Ils étaient tous très heureux de voir à quel point il s’était amélioré depuis son arrivée. Kirk était sur la voie d’un rétablissement complet.Bien sûr, Kirk n’avait pas encore fini de se rétablir. La guérison suite à un accident vasculaire cérébral prend vraiment du temps, mais tous les espoirs étaient permis pour qu’il puisse se rétablir complètement. Les employés de Domino’s Pizza étaient impatients de revoir sa commande sur leurs écrans. Le voir grignoter à nouveau son plat préféré serait un soulagement pour tous.Source :D'autre info sur cette aventure rocambolesque (tl;dr version) :