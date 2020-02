Lexip est une marque française d'accessoires informatiques qui révolutionne la vie quotidienne des utilisateurs professionnels et des joueurs. La mission de Lexip, une des 4 entités du groupe Pixminds fondé par Lionel Chataigner, est de fournir des périphériques informatiques haut de gamme (souris, casques d'écoute, tapis de souris, claviers, etc.) qui dépassent de loin les performances et les capacités d'interaction des produits existants sur le marché. A l’origine de la souris Pu94, vivement appréciée par la critique, la marque Lexip a obtenu de nombreuses récompenses (4 CES Innovation Award, 1 German Innovation Award, 1 German Design Award, 1 médaille d'or au Concours Lepine, 1 Prix Janus de l'Institut Français du Design et 1 prix BPI de l'Innovation).

Le packaging de la souris est vraiment classe, c'est simple, il attire l’œil pour un achat direct

Le poids de la souris est ajustable (à vide, la souris pèse 145g), viennent s'ajouter 2 lests différents (3,5g et 18,4g) pour un confort optimal,(Perso, j'ai mis le 18,4 dans la souris et c'est juste un bonheur pour la navigation au quotidien).

Rien ne vous empêche de laisser la souris vide si vous ressentez plus de confort.

« Nous sommes fiers de défendre les couleurs de la French Tech en proposant aux joueurs un concentré de nos innovations en matière de gaming, à un prix ultra-compétitif, avec la souris Np93 Alpha. Elle est le fruit de nos recherches, mais également de nos échanges avec différentes communautés de gamers. Avec nos innovations brevetées, nous avons surtout voulu répondre à un réel besoin que nous avons identifié chez les joueurs de tous niveaux. Nous sommes ainsi persuadés que la Np93 Alpha satisfera les joueurs par sa qualité de fabrication, son confort d’utilisation et ses fonctionnalités uniques qui pourront améliorer significativement leurs performances et leur réactivité ».

Vous l'aurez compris, la Np93 Alpha est une souris de maboule, le confort est dingue et une fois le joystick apprivoisé, la navigation est un bonheur. Limite, il aurait fallu enlever la molette pour un confort encore plus ergonomique.Le plus de cette souris, le prix, seulement 49.99€Un mot de Hugo Loi, CPO Pixminds Innovation et product line manager Lexip