Voici une Information concernant la Ps5 :De nombreux développeurs sont venus et ont annoncé ce qui sera rendu possible grâce à la technologie Ps5, ce que Mark Cerny, a révélé il ya peu de temps. De l’inclusion d’un disque SSD, qui, selon Sony, rendra les temps de chargement une époque révolue, jusqu’à quelque chose de plus fondamental, comme l’activation de la rétrocompatibilité avec les titres Ps4, la prochaine console de Sony suscite l'enthousiasme de beaucoup de gens.Lors d'une interview avec Okomotive, les développeurs du jeu FAR : Lone Sails, lancé sur PC l’année dernière et récemment sorti sur Ps4 et Xbox One le mois dernier, Don Schmocker (fondateur de FAR: Lone Sails) et Goran Saric (responsable technique), fondateurs d'Okomotive, ont évoqué un aspect particulier confirmé dans ses spécifications initiales: son processeur Zen 2 :« Cela va certainement rapprocher les performances de la console des paramètres du PC», ont-ils déclaré, «ce qui signifie moins d'optimisations pour les portages. »Cependant, comme beaucoup d’entre nous, même s’ils pensent que les spécifications de la Ps5 - celles qui ont été révélées jusqu’à présent - ont un aspect «incroyable», ils se demandent quel en sera le prix. Mark Cerny avait déclaré que le prix serait "attrayant pour les joueurs compte tenu de son ensemble de fonctionnalités avancées."Il faudra encore du temps avant que d'en apprendre plus. Sony admet que la Ps5 ne sortira pas dans les douze prochains mois, mais on peut toujours s’attendre à un lancement pour la fin 2020...Source : https://gamingbolt.com/ps5-specs-look-amazing-zen-2-cpu-will-bring-it-close-to-pc-says-dev