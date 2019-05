Voici mon Premier Avis modifié sur le jeu Days Gone :J'avais dis que je trouvais le jeu passable. Cependant, je pense l'avoir jugé un peu vite. J'y joues tous les jours depuis sa sortie et je pense que le jeu se bonifie vraiment une fois qu'on s'y consacre vraiment et qu'on avance dans l'aventure.Et finalement, je le trouve l'excellent. Il fallait juste que je le maîtrise un peu mieux. Le gros point positif reste la progression je trouve. Le jeu est incroyablement riche et son scénario bien construit permet de tenir en haleine.J'aime aussi beaucoup la chasse aux hordes et à toutes les choses qu'il faut trouver. Les sous-quêtes sot également riches. La personnalisation de la moto, bien que peu rapide, ajoute vraiment un plus, car sa conduite s'en retrouve plus qu'améliorée.Le jeu est aussi vraiment superbe aux niveau des effets météorologiques. J'ai découvert par exemple l'incroyable beauté des environnements sont la neige, et la violence des orages. La horde réagit également intelligemment en fonction de la météo, ce qui enrichit vraiment l'ensemble.De plus, je trouvais pas le personnage principal charismatique au début. Mais plus j'en apprend sur son passé, plus je le vois lutter dans ce monde apocalyptique et souffrir, plus je le trouve incroyablement bien travaillé. Une des forces de ce titre et la façon dont l'ensemble est bien construit et cohérent.Et le passage avec la première musique me rapelle un peu mon arrivé au Mexique dans le jeu Red Dead Redemption. Une autre musique jouée à la guitare et chantée par un membre dans un camp rend vraiment le jeu unique.Bref, Je dirais que le titre est loin d'être un simple jeu passable, mais vraiment un excellent titre sur la durée. A voir si une fois fini, il l'est encore plus...Source : member15179.html