Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Après l'annonce de Capcom de porter le premier Devil May Cry, il semblerait que Darksiders 2 - Deathinitive Edition sorte également sur Nintendo Switch. Le jeu sortirait le 30 août au prix de 29.99 dollars, donc surement 29.99 euros chez nous. Voici des images :En attendant maintenant une annonce officielle...Source : https://www.resetera.com/threads/darksiders-2-deathinitive-edition-has-been-leaked-for-the-nintendo-switch.115448

posted the 05/06/2019 at 07:11 PM by link49