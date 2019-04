Information

Haute def ou Haute perf.

30 images par seconde pour une résolution de 1080p

une frame déverrouillée avec une résolution de 1440 × 810

Haute Def fonctionne en 720p

Haute Perf réduit la réso à 540p.

60 images par seconde avec le mode performance activé

certaines situations il plonge: principalement pendant le combat et quand les effets commencent à remplir l'écran.

Analyse de Digital Foundry





Darksiders Warmastered Edition n'est sorti que depuis le 2 Avril, quea déjà éviscéré cette version hybride qui donne au joueur le choix d'options techniques :, et bien sûr jouable en portable ou en docké.Dès le démarrage du jeu, les options s'offrent à vous:la première option Haute Def dispose de, tandis que la seconde Haute Perf offre, l'option, tandis que pour l’optionEn regardant de plus près le jeu en docké, Darksiders tourne généralement à, mais dansParcourir le monde est acceptable et ne pose aucun problème.Le mode Def maintient bien la cible à 30 FPS sans problème.En ce qui concerne le jeu en portable, Darksiders parvient encore une fois à fonctionner à 60 FPS avec des baisses ici et là dans les mêmes circonstances que lorsque la haute performance est activée.Le mode Def réduit l'action à 30 images par seconde avec une qualité d'image améliorée.Peu importe la façon choisi pour jouer, le résultat est positif sur cette version Switch.; heureusement. EtSi vous ne l'avez toujours pas fait depuis l'ère PS360 et que vous avez une Switch, voici un lien qui pourrait vous séduire: