Voici tout d'abord mes déceptions niveau jeux :J'ai adoré les anciens. Là, j'ai moins aimé le changement de mythologie, la formule et le fond.J'en attendais beaucoup de ce jeu de combat, qui restera juste assez bon.J'ai adoré le premier sur Ps3, beaucoup moins celui-là.Square-Enix a un peu raté sa formule, avec un gameplay et une caméra limite datés.Capcom ou l'art de reforguer un jeu sans rien faire.J'en attendais beaucoup de ce jeu signé par un grand nom. Le gameplay à l'écran tactile gâche un peu tout.Comme quoi, des graphismes, ça ne fait pas tout. Avoir du contenu et un meilleur rythme, ça aide aussi.J'ai pas du saisir tout le concept...Je m'attendais à jouer à des jeux cultes, je me suis retrouvé avec des jeux des anciens temps. Et surtout peu retravaillés.Je l'aurais attendu et espérer cette suite que je voyais déjà comme le Saint-Graal. J'avais beaucoup trop d'espoir, du coup, la déception fut encore plus importante.Puis on passe aux consoles :02. La Xbox OneUne seule grosse exclusivité pour ma part : Forza Horizon 4. C'est vraiment peu je trouve.02. La 3DSHeureusement que Level 5 et sa Saga Yo-Kai Watch était là, sinon, j'aurais rien pris sur cette console...