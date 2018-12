Voici une Information concernant le jeu NieR Automata :Le jeu Nier : Automata Game of the YoRHa Edition sortira aux USA le 26 février 2019. Cette Edition contiendra tous les DLC sortis, des avatars et un Thème Ps4. Voici la jaquette, basée sur celle disponible au Japon du jeu :Amazon UK liste le jeu au prix de 29.99£. En espérant une sortie en Europe à la même date...Source : https://www.resetera.com/threads/nier-automata-game-of-the-yorha-edition-announced-feb-26th-2019-for-ps4.88171/