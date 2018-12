Voici des Informations concernant le jeu Granblue Fantasy : Relink :On commence par quelques Images :Puis des détails sur les Personnages :Le héros se lancera dans un voyage d'exploration du ciel de Granblue Fantasy.Lyria est une jeune fille, entourée de mystère, qui détient le pouvoir de contrôler les bêtes primitives. L'Empire Erste convoitait cette aptitude et la captura, élevant secrètement leur captive pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que la garde chargée de la protéger, Katalina, ait organisé son évasion dans les forêts de Zinkenstill. Ils y ont rencontré le héros, qui a été mortellement blessé alors qu'il tentait de protéger Lyria. Sentant sa vie s'éloigner, Lyria associa sa force vitale au héros, liant leur destin à jamais.Vyrn, le petit dragon rouge, est un navigateur du destin et votre meilleur ami. De toute façon, ce petit être est resté collé au héros et n’a pas laissé une petite chose comme un voyage défiant la mort l’arrêter maintenant.Katalina a jadis juré d'être chevalier de l'Empire Erste, mais ces jours sont derrière elle. Son devoir de chevalier continue, bien que maintenant au service de la protection de Lyria.Rackam conduit le dirigeable Grandcypher, et il est aussi indompté que les cieux.Io, malgré sa petite taille, est une jeune mage avec un talent impressionnant. Elle promet d'apporter des sourires au monde.Eugen est un vétéran qui cumule les prouesses au combat.Rosetta est une femme dont les racines sont fermement ancrées dans le passé et le présent. Place ensuite à un trailer :Et un peu de gameplay :Pour rappel, le jeu de Cygames et Platinum Games est prévu sur Ps4, mais n'a pas de date de sortie...Source : https://gematsu.com/2018/12/granblue-fantasy-project-relink-officially-titled-granblue-fantasy-relink-new-trailer-and-gameplay