Voici une Information concernant la Playstation Classic :La prochaine console PlayStation Classic de Sony utilisera apparemment un émulateur open source pour jouer à des jeux. En effet, selon les premiers utilisateurs de la console, le menu de la Playstation Classic indique qu’elle utilise une variante du très populaire émulateur PCSX. Étant donné que PCSX est distribué via une licence GPL, il peut être utilisé à des fins commerciales. Cela signifie que l’équipe de développement PCSX ne sera pas payée pour son travail, Sony réalisant un bénéfice net pour le reconditionnement d’un émulateur open source avec du matériel bas de gamme. Ces informations réfutent l'hypothèse selon laquelle la Playstation Classic utiliserait du matériel de base pour jouer aux jeux. Au lieu de cela, la console émule simplement le matériel PS1 à l'aide de l'émulateur PCSX. Pour rappel, la Playstation Classic sortira le 03 décembre prochain...Source : https://gearnuke.com/sony-is-using-a-third-party-emulator-playstation-classic/

posted the 11/09/2018 at 04:14 PM by link49