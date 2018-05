Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild avait déjà dépassé le million au Japon en cumulant les versions Nintendo Switch et WiiU. Eh bien, cette semaine, le jeu a dépassé le million uniquement sur Nintendo Switch, en comptant les ventes physiques et dématérialisées. Il faut remonter au jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time en 1998 pour qu'un jeu de cette Saga franchisse ce cap sur un seul support. Le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild est donc le quatrième jeu à franchir la barre du million sur Nintendo Switch au Japon après Splatoon 2, Super Mario Odyssey et Mario Kart 8 Deluxe...Source : https://www.true-gaming.net/home/369553/