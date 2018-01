Et voilà, j'ai dépassé les 100 heures sur le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Rien a redire, je surkiffe depuis le début ce jeu.Le seul reproche que je pourrais faire, c'est le manque d'encyclopédie sur les monstres, et le système d'obtention des Lames. Mais le reste, c'est juste parfait.J'ai adoré la musique de la ville ci-dessus. Une pure tuerie, à l'image du jeu.Le scénario est riche en rebondissement, et le jeu oscille entre moment triste et humour, parfois un peu lourd.Je suis rendu un peu après où on en apprend plus sur Nia, qui est maintenant le personnage que je préfère dans cet Opus.Le jeu est aussi une belle réponse à ceux qui prétendent que Nintendo ne fait que des jeux pour les enfants.Même si des fois, ça frôle limite le ridicule.Même si je l'ai pas encore fini, il surpasse selon moi le jeu Xenoblade Chronicles X allègrement, et même le premier Xenoblade Chronicles.Bref, c'est bien parti pour être mon meilleur RPG de tous les temps, tout simplement...Source : member15179.html