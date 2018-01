Voici une Rumeur autour de la 3DS :Malgré le fait que la Nintendo Switch cartonne, Nintendo ne souhaiterait pas abandonner la 3DS en 2018. Beaucoup de ces jeux seront assez mineures, mais un jeu issu de la Saga The Legend of Zelda sortirait l'année prochaine. Il s'agirait d'une version améliorée du jeu The Legend of Zelda : Link's Awakening, et ça serait le plus grand Zelda sorti à ce jour sur la dernière portable de Nintendo. On devrait sûrement le voir durant le prochain Nintendo Direct...Source : https://www.resetera.com/threads/amazon-lists-18-unannounced-nintendo-switch-game-skus-tba-at-nintendo-direct.13501/page-36#post-2747286