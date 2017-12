Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Aprés Capcom, c'est au tour de Square-Enix d'annoncer qu'il sortira d'anciens jeux sur Nintendo Switch. En effet, le PDG de Square-Enix, Yosuke Matsuda, sait qu'il y a de nouveaux joueurs qui n'ont jamais jouer au catalogue de jeux de Square-Enix, et il veut changer cela en apportant des versions Remastered de ces jeux à des plateformes plus récentes, comme la Nintendo Switch par exemple. A défaut d'avoir de la nouveauté, on se contentra du recyclage de leur catalogue...Source : https://www.gonintendo.com/stories/297530-square-enix-shows-interest-in-creating-enhanced-ports-of-past-tit

Who likes this ?

posted the 12/12/2017 at 09:58 AM by link49