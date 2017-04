Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Le magazine japonais Famitsu testé les jeux suivants :- Mario Kart 8 Deluxe (Switch) – 9/9/9/8 [35/40]- Flinthook (Ps4) – 8/8/8/8 [32/40]- A Clockwork Ley-Line (PsVita) – 8/8/8/8 [32/40]- Drawn to Life (Ps4) – 8/8/8/8 [32/40]- Dragon Ball Heroes : Ultimate Mission X (3DS) – 8/8/7/8 [31/40]- Exile Election (Ps4/PsVita) – 8/8/8/7 [31/40]- Kero Blaster (Ps4) – 8/8/7/8 [31/40]- Gun Gun Pixies (PsVita) – 7/8/7/7 [29/40]- Song of Memories (Ps4) – 7/8/7/7 [29/40]- Hana Saki : Work Spring! (PsVita) – 7/7/7/7 [28/40]- Wonder Boy : The Dragon’s Trap (Switch/Ps4) – 7/7/7/7 [28/40]- End Sleep (PsVita) – 6/6/7/6 [25/40]Le jeu Mario Kart 8 Deluxe obtient donc la note de 35/40, soit la meilleure note parmi les jeux testés cette semaine. Pour rappel, le titre sortira au Japon le 28 avril prochain…Source : http://gematsu.com/2017/04/famitsu-review-scores-issue-1481