Voici une Information concernant la WiiU :Il y a quelques jours, Nintendo annonçait la fin de production au Japon. Nintendo America précise que c’est également le cas sur les autres marchés. La production de la console est maintenant arrêtée sur tous les marchés. Pour rappel, la WiiU est sortie en 2012 et s’est vendue à 13.7 millions d’exemplaires au total. Ce qui fait donc de la WiiU la console de salon la moins vendue de toute l’histoire de Nintendo…Source : http://nintendotoday.com/the-wii-u-is-officially-dead/

Like

Who likes this ?

posted the 02/01/2017 at 11:19 PM by link49