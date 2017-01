Voici des Informations autour du jeu Final Fantasy XV :Dans une interview parue dans le dernier Famitsu, Hajime Tabata précise que le jeu ne va cesser d’évoluer, grâce notamment à des DLC et des mises à jour. Il ajoute également qu’une extension impressionnante est en préparation. On devrait en apprendre plus lors du prochain Active Time Report. Les 6 millions annoncés par Square-Enix justifie donc un soutien du jeu à long terme.Enfin, selon VgChartz, le jeu se serait écoulé à 2 390 475 exemplaires sur Ps4 à son lancement, et à 258 221 exemplaires sur Xbox One, ce qui porterait un lancement autour des 2 648 696 exemplaires en première semaine…Source : http://www.dualshockers.com/2017/01/11/final-fantasy-xv-square-enix-working-unannounced-expansion-aims-evolve-games-foundation/