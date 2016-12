Square-Enix

Final Fantasy XV

Tout d'abord et d'après Hajime Tabata, l'histoire de base de Final Fantasy XV est basée sur la déesse "Fabula Nova Crystallis", qui est l'histoire de Final Fantasy XIII et Final Fantasy Type-0 . Mais étant donné que ces deux tittes sont devenus une saga autonome, il en sera de même pour Final Fantasy XV et c'est pourquoi une nouvelle héroïne (en l'occurrence Lunafreya Nox Fleuret) a été introduite. Mais à part ceci et toujours selon Tabata, l'histoire de Final Fantasy Versus XIII a été transféré vers Final Fantasy XV .



Nouveaux personnages :



Iris Amicitia - Ça a été confirmé que la jeune soeur de Gladiolus sera de la partie dans le prochain DLC de Final Fantasy XV . Mais il est supposé qu'elle serait déblockable dans la dernière partie de l'histoire. On sait également qu'Iris est âgée de 15 ans.



Aranea Highwind - Il s'agit du capitaine du troisième corps de la 86ème unité de l'armée de l'empire de Niflheim et tout comme Iris, il a été révélé que selon la traduction du guide book que cette ancienne antagoniste ayant changé de camp serait de la partie pour les joueurs dans un futur DLC. On sait également qu'Aranea est âgée de 30 ans.



Cor Leonis - Le combattant légendaire du Royaume de Lucis montrera bientôt ses talents en combat. Comme les deux autres personnages plus haut, Cor Leonis rejoindra l'équipe de Noctis dans la dernière partie de l'histoire. On sait également qu'il est âgé de 45 ans.



Lunafreya Nox Fleuret - On soupçonne également que Lunafreya, alias Luna et qui est l'héroïne principale de cet épisode d'être également jouable via un futur DLC. Cependant, cela doit encore être confirmé, puisque les développeurs bossent actuellement sur le futur contenu et ont précisé qu'ils rendront jouable Lunafreya si c'est dans l'ordre du possible.



En plus de ces personnages jouables, les guides en question ont également révélé l'histoire des futurs antagonistes prévus pour le futur contenu. Le fameux Verstael Besithia (prévu au départ dans le jeu de base) est un scientifique n'ayant plus toute sa tête et qui projette de créer la plus forte entité grâce à son esprit de génie. Il est actuellement à la tête du laboratoire de Niflheim.



Enfin, il a êté révélé que si la fin du jeu est si vague, c'est parce que c'est au joueur de l'interpréter à sa manière. Ce qui peut signifier pleins de choses et peut-être même une suite ?

Biographie de Lunafreya :



A la naissance :



Elle est née en tant que fille aînée. Gentiana s'installe avec la famille Fleuret.



A 12 ans :



Noctis est en visite à Tenebrae pour recevoir des soins.



Niflheim attaque et la mère de Lunafreya est tuée par Sir Glaucca.



A 13 ans :



Elle reçoit un accord de la part de Shiva.



A 16 ans :



Elle envoie une lettre de remerciement à Prompto pour avoir pris soin de Pyrna.



Elle effectue son premier engagement avec les dieux.



A 24 ans :



Engagement à Noctis via l'empire.



Elle voyage vers la capitale de Lucis, a savoir Insomnia.



Personnalité de Lunafreya :



Née d'une précieuse famille gouvernant Tenebrae. Elle fait office de vaisseau (réceptacle) pour sauver les gens souffrant d'une maladie qui n'affecte pas Lunafreya. Quand le temps sera venu, elle échangera avec les six dieux. Une révélation pour le Roi Lucian et une capacité sans étoiles de donner le pouvoir (la traduction Japonaise-Anglaise est peut-être éronnée). Puisque c'est ainsi, sa faiblesse est montrée physiquement et la dame sera solitaire. Car pour celle qui a perdue sa famille, elle pensera à Noctis qui a juré de la protéger comme une jeune fille. C'est un trésor important pour elle.



Légende d'Image :



La rencontre avec Noctis avec le carnet rapporté par Umbra. Ce n'est pas très utile, mais fait office de soutien pour traverser les divers obstacles.



Biographie de Ardyn Izunia :



Il y a 34 ans :



Il entre dans l'empire de Niflheim.



Il propose le développement de soldats Magitek. Ce qui lui permet d'accéder au titre de Chancelier.



Il y a 31 ans :



Il introduit les soldats Magitek lors de la guerre entre Niflheim et le Lucis.



Il y a 11 ans :



Il supprime Shiva dans la vallée de glace.



Il y a 10 ans :



Il entre en contact avec le général de Lucis, a savoir Drautos.



Peu avant le jeu principal :



Il visite le royaume d'Insomnia pour proposer un cessez-le-feu.



Loqi Tummelt



Sexe : Masculin



Âge : Environ 20 ans



Biographie :



Un brigadier général de l'armée de Niflheim et qui est assez jeune. Il semble être opposé unilatéralement à Cor l'Immortel de Lucis avec lequel il a eu beaucoup de problèmes.

D'autres infos utiles (elles ne proviennent pas toutes du guide book, mais de divers leaks) :



Une gare était en cours de développement. Elle était à l'état de prototype certes, mais elle était à un stade bien avancée et devait permettre de se déplacer en train dans la région d'Altissia qui devait être en open-world, du moins une certaine partie. La vidéo de la gare est toujours disponible sur YouTube.



Toujours dans la seconde partie du jeu, on devait explorer à la base la contrée de Tenebrae et même visiter la chambre de Lunafreya. La vallée de glace ou se trouve Shiva devait même comporter une map plus grande et entièrement visitable.



Ardyn devait disposer d'une forme ultime, mais cela a été abandonné début 2016, sûrement par manque de temps ou autre. De plus pour ce combat, Noctis devait avoir comme arme uniquement l'anneau de Lucis et l'épée des rois.



Les cadavres se trouvant à coté d'Ardyn étaient apparemment réels. Ardyn s'amusait avec eux en attendant Noctis pendant dix ans. Pour ce qui est du combat final, Ardyn n'a pas utilisé toute sa puissance et aurait volontairement laissé Noctis gagner.



La cinématique de fin se passant après l'ending et montrant Noctis et Lunafreya a été rajouté très tardivement et ce fut une idée de Tabata.



Le personnage de Stella a été supprimé par Tabata et non Nomura.



Ravus quand a lui est âgé de 28 ans



Pour la cécité d'Ignis, cela a été décidé bien avant la conception des DLC.



Le dark world devait être explorable plus longuement, mais de façon assez linéaire. Une version de dark Lestallum était déjà finie et Noctis devait aller chercher ses compagnons les uns après les autres. Iris devait apparaître plus âgée et vêtue d'habits de la garde royale, tandis que Cindy devait apparaître en tenue de motarde et avec un design beaucoup moins sexy.



Une très grosse partie du post-game a été faite peu de temps avant la sortie du jeu, tout comme la finalisation du scénario.



Le prologue ou les quatre personnages poussent la voiture n'était pas prévu à la base. A l'origine, on devait finalement incarner Noctis enfant, accompagné de Cor Leonis, qui allait voir son père qui sortait de la Régalia. Régis devait porter Noctis dans ses bras (comme dans le trailer Dawn diffusé à la Gamescom) et Bahamut devait apparaître pour lui demander s'il était enfin prêt pour ce qui allait se passer.