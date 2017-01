Voici une Information autour de la Ps4 et du jeu Uncharted 4 : A Thief's End :Sony annonce que durant les fêtes de fin d’année, 6.2 millions de Ps4 ont été vendus. Ce qui porte maintenant son total à 53.4 millions au 01 janvier 2017.De plus, le jeu Uncharted 4 : A Thief's End s’est écoulé à 8,7 millions d'exemplaires dans le monde, en date du 21 décembre 2016. Andrew House précise que le soutien énorme des fans et des partenaires ont contribué à faire de cette saison des fêtes une des meilleures de l’histoire de Sony…Source : http://www.dualshockers.com/2017/01/04/ps4-sells-6-2-million-units-customers-2016-holiday-season-reaches-53-4-million-units-sold/

posted the 01/05/2017 at 01:28 AM by link49