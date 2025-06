Jusqu'à l'assemblée générale de Square Enix, on parle de Clair Obscur : Expedition 33 Jusqu'à l'assemblée générale de Square Enix, on parle de Clair Obscur : Expedition 33

Sandfall ne s'attendait probablement pas à un tel impact avec Clair Obscur : Expedition 33, et les vibrations se font ressentir jusqu'au Japon peut-être pas sur le plan commercial où bien peu de jeux occidentaux ont la chance de briller, mais même sur l'archipel, quand on vise autre chose que le marché de niche, il faut savoir écouter les messages donnés par l'industrie.



Et en parlant de message, Genki rapporte que lors de la dernière assemblée générale chez Square Enix, l'un des investisseurs a ouvertement déclaré au PDG souhaiter que la franchise Final Fantasy revienne au tour-par-tour (et que Dragon Quest le reste) en citant l'exemple du précité aujourd'hui candidat au statut de GOTY. Ce à quoi l'un des représentants de l'éditeur a répondu que Square Enix était conscient que ce style de jeu avait encore beaucoup de potentiel et continuera d'en proposer, tout en étant parfaitement au courant de l'existence de Clair Obscur.



Assez ironique après que l'éditeur se soit peu à peu éloigné du genre pour ses plus grosses productions (des rumeurs font état du même changement pour Dragon Quest XII), à se demander aujourd'hui à quoi ressemblera un Final Fantasy XVII.