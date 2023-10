Sony dévoile sa PlayStation 5 ''Slim''

Et voilà comme on s'y attendait, car c'est la manière de procéder chez Sony depuis un bon moment, l'annonce de la 'nouvelle' PlayStation 5 s'est faite par le PS Blog. Triste époque.En arguments :- Toujours 1To- 30% de volume en moins- 18 à 24% plus légère (selon le lecteur ou pas)- 4 panneaux amovibles- Lecteur amovible pour la version Digitale (à acheter à part : 119,99€)Voilà. Et ça sortira courant novembre aux prix habituels : 449,99€ la version Digital, 549,99€ la version standard. Le socle est à acheter à part, pour 29,99€.