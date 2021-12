2021 : Zelda - Breath of the Wild considéré comme le jeu préféré des japonais 2021 : Zelda - Breath of the Wild considéré comme le jeu préféré des japonais

Collaboration entre Famitsu et la chaîne TV Asahi, l'habituel gros sondage de fin d'année permet de connaître quels sont les 100 titres préférés des japonais pour 2021, ce classement réunissant la totalité des jeux de l'industrie depuis ses débuts.



Le sondage étant effectué dans un panel suffisamment représentatif en terme d'âge (et de sexe), s'y côtoient les goûts et couleurs à travers les générations, la majorité reconnaissant actuellement The Legend of Zelda : Breath of the Wild comme plus grand jeu de tous les temps, tandis que les vétérans n'ont une fois encore pas loupé l'occasion pour poser des points sur des monuments lointains, dont Dragon Quest V mais également le troisième épisode dont on attend des nouvelles du « remake 2D-HD », ou encore Chrono Trigger qui vient nous rappeler que nous n'avons plus de nouvelles du fameux remaster de Chrono Cross.



1. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

2. Dragon Quest V

3. Final Fantasy VII

4. Animal Crossing : New Horizons

5. Splatoon 2

6. Dragon Quest III

7. Super Smash Bros Ultimate

8. Chrono Trigger

9. Final Fantasy X

10. Super Mario Bros. 3



11. Pokémon Diamant & Perle

12. Super Mario Kart

13. Undertale

14. Pokémon Epée & Bouclier

15. Dragon Quest IV

16. Kingdom Hearts II

17. The Legend of Zelda : Ocarina of Time

18. Metal Gear Solid 3 : Snake Eater

19. Suikoden II

20. Minecraft



21. Splatoon

22. Animal Crossing : New Leaf

23. Fire Emblem : Three Houses

24. Pokémon Rouge & Vert

25. Tetris

26. Pokémon Noir & Blanc

27. Dragon Quest IX

28. Mother 2

29. Okami

30. Apex Legends



31. Tactics Ogre

32. Resident Evil

33. Final Fantasy VI

34. Final Fantasy V

35. Xenoblade Chronicles 2

36. Pokémon Or & Argent

37. Final Fantasy IX

38. Puyo Puyo

39. Dark Souls III

40. Xenogears



41. Momotaro Densetsu Switch

42. Persona 5

43. Xenoblade Chronicles

44. Dragon Quest X

45. Kirby Adventure Wii

46. Dragon Quest II

47. Final Fantasy XIV

48. NieR Automata

49. Kingdom Hearts

50. Pokémon Rubis & Saphir



51. Final Fantasy IV

52. The Legend of Zelda

53. Tales of the Abyss

54. Dragon Quest VIII

55. Yo-Kai Watch 2

56. Super Mario Galaxy

57. Donkey Kong Country

58. Animal Forest

59. Dead by Daylight

60. Pokémon Noir & Blanc 2



61. Super Smash Bros

62. Xevious

63. Final Fantasy III

64. Pokémon Or & Argent

65. Suikoden

66. Ghost of Tsushima

67. Bloodborne

68. Pokémon X & Y

69. Super Mario RPG

70. Monster Hunter World



71. Dr Mario

72. Kirby's Fun Pack

73. Gran Turismo 4

74. Super Smash Bros. Brawl

75. Animal Crossing Wild World

76. Kirby Air Ride

77. Mario Kart Wii

78. Nobunaga's Ambition Zenkokuban

79. Metal Gear Solid

80. The Legend of Zelda : Majora's Mask



81. Dragon Quest Builders 2

82. Legend of Mana

83. Dragon Quest VII

84. Final Fantasy XI

85. Dragon Quest VI

86. Monster Hunter

87. Monster Hunter Generations Ultimate

88. The Legend of Zelda : Skyward Sword

89. Super Mario Galaxy 2

90. Final Fantasy VIII



91. Street Fighter II

92. Monster Hunter 4 Ultimate

93. Persona 5 Royal

94. Fire Emblem : Genealogy of Holy War

95. Mother

96. Romance of the Three Kingdoms

97. Super Mario World

98. Persona 4

99. Pokémon Platine

100. Persona 3