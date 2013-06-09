Business & stratégie commerciale
Jason Schreier a été le premier, hier a évoqué lors d'un podcast, que Sony allait faire machine arrière sur les portages de ses jeux solos sur PC.
Au départ certains ont cru a des spéculations, mais il a confirmé par la suite que s'en était pas sur Resetera, et qu'il allait en faire prochainement un article sur Bloomberg.
Et là c'est désormais NateTheHate2 qui évoque cela en disant que la décision a été prise l'année dernière :
Ils modifient leur stratégie de sorties sur PC
Vous verrez moins de jeux solo arriver sur PC.
La décision d'abandonner le support PC a été prise l'année dernière. Bien sûr, certains titres pourraient encore sortir (selon l'avancement des portages), mais cela ne semble plus être une priorité pour Sony.
Certains évoquent le fait que cela soit du a Nishino, qui justement est boss de PlayStationde puis l'année dernière et vu qu'il vient du hardware...
"Vous verrez moins de jeux solo arriver sur PC, parce qu'il n'y aura plus de jeux solo"
Donc cet décision est vraiment bonne, maintenant si y a des jeux qui sortent, crée ou sortez vos jeux sur EPIC,ayez un DRM, pas Denuvo qui flingue les perfs, mais forcer les gens à acheter...
Microsoft n'ont pas de DRM mais les gens prennent le GP sur PC.
Sony se sont archi mal préparé avec le PC...
icebergbrulant Bah ils y joueront pas. Je connais des gens qui veulent pas acheter une PS5 ou même Pro.
Ce n’est pas dur quand même d’en prendre une, même d’occaz et après il revend
Lors des State Of Play, ça va redonner du poids aux annonces des exclusivités maison et de vouloir acheter leurs consoles.
A court terme, vu le contexte, ça me semble être une réponse assez logique à la concurrence.
Le concurrent direct mort et enterré, SONY va casser le game en arrêtant de sortir ailleurs ses jeux que sur Playstation.
L’avenir sent très très bon côté SONY.
De toute façon c'est pas comme si y avait beaucoup de jeux solo first party de leurs propres studios en réalité depuis la PS5...
Demon's Souls
Spider-Man Miles Morales
Returnal
Ratchet & Clank Rift Apart
God of War Ragnarok
Horizon Forbidden West
Spider-Man 2
Astro's Playroom
Astrobot
Ghost of Yotei
Certains sont sortit sur PS4, un autre est une démo offerte avec la console, un autre est un remake. Vraiment pauvre leur génération niveau first party.
jenicris
Je pense que si ces derniers temps les ventes des versions PC sont bof, c'est parce que la plupart des ces jeux voient leur hype s'épuiser rapidement.
Mais c’est bien qu’ils retrouvent une identité comme Nintendo.
Il est prévu sur PC il me semble ? Et j’avoue que j’ai un autre gros jeu à faire venu de Corée .
walterwhite Elle rougira, comme toutes les consoles, face aux FPS en jouant aussi avec ceux sur PC. Hier pour Marathon ça commençait déjà, les joueurs PC qui défonçaient les joueurs console...
Mais si on par sur la technique, la PS5 Pro face au RT et au DLSS, est au niveau aujourd'hui, c'est quasi identique à présent.
A présent si le PC veut être devant, les tiers devront travailler le PT, seul technologie impossible sur console pour le moment.
Après je reste optimiste mais peut-être qu’un Wolverine ou un Intergalactic (et accessoirement GTA 6 lol) leur feront de l’œil et passeront à la caisse cette année
Comment le PC peut-être intéressant pour le futur quand le prix de la ram, des gpu, sans parler de leurs disponibilités, sont ce qu'ils sont ?
Je dis ça j'ai un PC, mais là maintenant n'importe qui qui cherche à monter un bon PC de jeu durable je lui dirai d'acheter une PS5 ou PS5 pro à la limite.
(Ainsi que Death Stranding Director's Cut et Death Stranding 2 On the Beach même si pour DS, c'est vraiment un cas particulier.
Kojima Productions est comme un studio PlayStation pour Hermen Hulst, et ça se comprend).
Astro's Playroom
Astro Bot
Days Gone Remastered
Demon's Souls
Returnal
Saros
Horizon Zero Dawn Remastered
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West Burning Shores (DLC)
Horizon Call of the Mountain
Lego Horizon Adventures
Horizon Hunters Gathering
Spider-Man Remastered
Spider-Man Miles Morales
Ratchet & Clank Rift Apart
Spider-Man 2
Wolverine
Uncharted The Legacy of Thieves Collection
The Last of Us Complete (Part I and Part II Remastered)
Intergalactic The Heretic Prophet
Gran Turismo 7
Ghost of Tsushima Director's Cut
Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei Legends (DLC)
God of War Ragnarök
God of War Ragnarök Valhalla (DLC)
God of War Sons of Sparta
God of War Trilogy Remake
Santa Monica Studio Cory Barlog's Next Project
Until Dawn
Sackboy A big Adventure
Destruction AllStars
Marathon
Fairgames
MLB The Show 21
MLB The Show 22
MLB The Show 23
MLB The Show 24
MLB The Show 25
MLB The Show 26
C'est pas si mal en relativisant, en prenant en compte la période Covid et pour des jeux qui sont de plus en plus ambitieux, demandant plus de temps pour être développé.
C'est pour ça aussi que les studios proposent des rééditions de jeux, en les rendant encore plus sublimes grâce à la PS5 (mention spéciale au Naughty Dog Engine sur Uncharted et The Last of Us qui n'a absolument pas vieillit, ce claquage de rétine ! de chaque instant !)
Mais il vrai que compte tenu de tout ça, Sony devrait envisager de garder des Killer-App sous le coude only PS5/PS6 qui risquent sévèrement d'envoyer des étoiles dans les yeux de n'importe quel pro PC quitte à les rendre bien bien jaloux de la prouesse technique/graphique qui s'annonce absolument hors-norme comme Intergalactic, le prochain Santa Monica Studio, Horizon III et Physint (Kojima Productions).
Là ça va vraiment faire mal !
Je désactive systématiquement le cross plateforme, beaucoup trop de tricheurs sur PC.
Les ventes Switch 2 de FF7 et des anciens jeux portés leur a montré qu’il y avait plus d’argent à se faire que sur PC
On est peut-être juste en train d’assister à une correction, pas à un virage radical.
Et là, le point qui me fascine :
Si Sony réduit les portages PC, ça renforce mécaniquement la valeur symbolique de la console physique. L’objet redevient central. La machine redevient porte d’entrée exclusive.
Dans un monde où tout se dématérialise, la rareté stratégique revient toujours comme un boomerang.
La vraie question n’est pas “Sony abandonne-t-il le PC ?”
La vraie question est :
Quel équilibre maximise la valeur long terme de l’écosystème PlayStation ?
On est en plein moment charnière. Et c’est exactement le genre de mouvement silencieux qui redessine l’industrie dans 5 ans.
Là on observe l’histoire en train de s’écrire. Et c’est passionnant N’oublions pas un autre facteur :
Les budgets explosent. Les AAA à 200–300 millions, ce n’est plus de la fiction. Si les retours ne sont pas parfaitement optimisés, les directions financières deviennent nerveuses.C'est chaud les marrons !
Il y a aussi un changement culturel interne.
Depuis Jim Ryan, Sony a tenté une stratégie très “américaine” d’expansion. Mais aujourd’hui, le marché est plus incertain. Les licenciements dans l’industrie sont massifs. La prudence revient.
Si Schreier prépare un article, ça veut dire que ça va être étayé.
Maintenant, prenons du recul.
Même si Sony fait machine arrière, ça ne veut pas dire “plus jamais de jeux PC”. Ça peut simplement vouloir dire :
la console redevient le centre du système.
Ce qui est intéressant philosophiquement, c’est que l’industrie hésite entre deux modèles :
le modèle plateforme ouverte (type Steam, Xbox Play Anywhere)
le modèle écosystème fermé (Nintendo-style, très contrôlé)
Surtout qu'au final, un joueur PC va acheter la console d'occasion, le jeu en physique, y jouera sur la console et c'est tout, il fera tous le reste sur PC, croire qu'un joueur PC va se mettre à acheter ses autres jeux sur console n'a juste aucun sens.
Et ça pour quoi ? Un jeux tous les 2 ans ? Parce que le catalogue d'exclusivité PS5 est quand même actuellement assez pauvre.
On pourrait croire que cela pourrait aider le lancement de la PS6... Mais d'une part elle n'en a pas besoin car Xbox est au fond du trou, ensuite c'est visiblement pour 2029 et encore au mieux et surtout là aussi, les joueurs PC ne vont pas passer sur console juste pour une ou deux exclusivités.
Ce n'est clairement une décision business de la part de Sony, ni même une décision pour les joueurs, c'est Sony qui retourne dans sa politique de verrouillage de plateforme, qui retourne donc dans ses plus sombres années, encore...
Alors qu'il suffisait de sortir les jeux day one pour multiplier par 4 les revenues et favoriser le retour sur investissement... Mais... non
Astro's Playroom
Astrobot
Demon's Souls
God of War Sons of Sparta
Et sans garantit aucune :
SAROS
Ghost Of Yotei
Wolverine
Intergalactic The Heretic Prophet
Until Dawn 2
Gran Turismo 8
Ratchet & Clank 2029
Le prochain Cory Barlog
Le prochain Media Molecule
Le prochain Team Asobi
Maintenant à eux de refaire de bonnes grosses exclues et en plus grand nombre.
Mais avec un concurrent en moins, Sony et Nintendo on plus trop besoin de se casser la tête.
Pour continuer la politique PC je pense qu'il aurait fallu penser a son launcher mais c'est risqué de lancer son launcher. Ca aurait permis des choses sympa avec son compte PSN (cross buy sur toutes les plateformes donc possibilité d'attirer des acheteurs, trophées), maximiser les gains avec les ventes et éventuellement protéger ses jeux de XBOX.
Mais bon, même Epic avec tous les jeux gratuits du monde n'a pas réussi à imposer son launcher, ça aurait été une bataille très dure.
Du coup j'ai un peu peur pour Nixxes...
Or un store dédié sur PC, c'est compliqué (gestion, taille du catalogue, concurrence frontale avec Steam...)
https://x.com/shinobi602/status/2027472571873046566
https://x.com/shinobi602/status/2027474005553185073
Fallait pas virer BP, Japan studio et consort …
On a eu les chiffres y’a 2/3 semaines et sans H2 ça avait rapporté des millions par paquet de 12.
Si les jeux sortaient day one ou 3 mois plus tard, un plus gros succès aurait été au rdv.
Ils sont restés dans une position batarde qui n’avait pas lieu d’être.
Malgré ça, avoir ignoré l'emmergences des plateformes numériques type Steam, accessible au plus grand nombre et gratuite, trop occupé à se battre dans l'ancienne guerre des plateformes physiques des PS360, c'est pour moi la plus grosse erreur de l'histoire du JV depuis le support cartouche de la N64
Ils se sont mal préparé à la guerre d ajd, a l'époque de la PS2, 80% des ventes tiers étaient réalisés sur leur machine, désormais ça tourne globalement autour des 30-40% seulement. Steam grignote sur tous les marchés et est en position de monopole sur les marchés émergents. Depuis quelques années les tiers vendent plus sur Steam que sur PlayStation régulièrement et globalement désormais, et cette tendance ne fait et ne fera que continuer malgré les excellentes ventes (mais stagnantes) de la PS5 face aux anciennes gen.
Mais les gros perdant de l'histoire c'est bien Microsoft, ils ont vraiment raté la cible lors de l'unification des plateformes physiques et numériques, de la fusion console / PC. Les mecs avaient réussi un coup avec la 360, et avait toutes les clés en main pour s'imposer Xbox comme la plateforme leader.. Mais tellement d'erreurs de conception hardware, de politique, de tempo les ont amené où ils en sont
Pour Sony c'est plus excusable, quand tu es leader sur un segment c'est pas évident de réussir les évolutions de marché, surtout qu'ils avaient pas la même expertise des plateformes numériques, encore moins du monde PC.
Maintenant oui, chaque année qui passe rend la sortie d'un launcher PC tjs plus compliqué, c'était en 2010 quil fallait certainement le faire, surtout a une époque ou PlayStation ne peut désormais sortir qu'une paire de jeux majeurs par an..
On voit en tout cas qu'ils sont perdus dans leur stratégie
En tout cas le jour ou SONY commencera à balancer tous ses jeux day one sur PC ou autre plateforme que la leur ça sera la fin de PlayStation en tant que consolier, et Xbox est le parfait exemple.
La seule différence est que Xbox ne représente rien du tout pour Microsoft contrairement à PlayStation pour SONY.
Si on se base sur tes tweets, ça n'arrivera jamais.
Comme le fameux refus de from software, j'y crois pas du tout non plus.
D'abord de 2020 a 2022, ils ont sorti leurs jeux phares de la PS4, qui ont connu un beaux succès globalement.
Puis en 2024, ils ont sorti les suites directes avec bcp moins d'attentes. ça a "compressé" les sorties, et quand une suite arrive trop tôt, ça se vend moins, c'est pas spécifique au PC ou PlayStation.
Par contre Stellar Blade et Ghost of Tsushima sont sur les traces de la première salve de jeux bizarrement en terme de vente.
Bah ils recommenceront à en avoir rien à foutre de Sony.
C'est dommage, c'est des bons jeux dans l'ensemble. Mais ils peuvent aller se faire mettre.
Tant pis pour eux
On en avait rien à battre de Sony avant.
On était content de découvrir les jeux sur PC.
Maintenant s'ils en sortent plus sur PC on va juste les oublier.
Si je reprends juste t'as liste, il y en a 10, 10 en 5 ans.
Cela fait 2 par ans donc 1 tout les 6 mois, c'est pas si mal que ca.
c'est même plutôt bon
Va dire ça au créateur de Helldivers 2 si ça va leur faire plaisir où il on fait 80% de leur ventes sur pc, sur les 18 millions de ventes c'est 14 millions de ventes sur oc 3 millions sur PS5 et 1 millions sur Xbox, a mois que Sony décide encore de fermer un studio si il ce vend pas sur PS5
- 13 millions de joueurs sur PC
- 5 millions sur PS5
- meme pas 2 millions sur Xbox Serie
Mais c'est normal le jeu est sorti bcp plus tard.
Après cette logique de sortir ses GaaS sur PC day one, ok c'est vital pr le projet, mais ça change rien au probleme que ça sort sur Steam et qu'ils incitent des joueurs a passer du temps et a depenser du fric sur une plateforme qui n'est pas la leur