name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/27/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2158
visites since opening : 7860391
subscribers : 222
bloggers : 4
NateTheHate2 : "la décision de Sony d'abandonner le PC pour les jeux solos a été prise l'an dernier"
Business & stratégie commerciale


Jason Schreier a été le premier, hier a évoqué lors d'un podcast, que Sony allait faire machine arrière sur les portages de ses jeux solos sur PC.
Au départ certains ont cru a des spéculations, mais il a confirmé par la suite que s'en était pas sur Resetera, et qu'il allait en faire prochainement un article sur Bloomberg.

Et là c'est désormais NateTheHate2 qui évoque cela en disant que la décision a été prise l'année dernière :

Ils modifient leur stratégie de sorties sur PC


Vous verrez moins de jeux solo arriver sur PC.

La décision d'abandonner le support PC a été prise l'année dernière. Bien sûr, certains titres pourraient encore sortir (selon l'avancement des portages), mais cela ne semble plus être une priorité pour Sony.


Certains évoquent le fait que cela soit du a Nishino, qui justement est boss de PlayStationde puis l'année dernière et vu qu'il vient du hardware...
NateTheHate2 - https://x.com/i/status/2027438633997734231
    posted the 02/27/2026 at 06:18 PM by jenicris
    comments (67)
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 06:19 PM
    Le retour du Only on PlayStation
    icebergbrulant posted the 02/27/2026 at 06:23 PM
    Que vont devenir les joueurs qui disaient: je le ferai sur PC ?!
    bladagun posted the 02/27/2026 at 06:23 PM
    Il manque la suite

    "Vous verrez moins de jeux solo arriver sur PC, parce qu'il n'y aura plus de jeux solo"
    guiguif posted the 02/27/2026 at 06:24 PM
    bladagun dans un monde imaginaire
    aozora78 posted the 02/27/2026 at 06:26 PM
    Techniquement ce n'est pas Schreier le premier, y avait un autre insider l'an dernier qui en avait parlé, mais je ne sais plus qui, quelqu'un l'a même évoqué hier sur gamekyo je crois dans l'un des articles sur le sujet.
    jenicris posted the 02/27/2026 at 06:26 PM
    aozora78 c'était Corden
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 06:27 PM
    Ouais non, déjà à commencer, les exclus de Sony ne se vendent pas des masses sur PC car il y a AUCUN drm, alors c'est cool pour nous, on pirate le jour j pour éviter de payer plein pot une exclu sortie y a 4 ans, mais ça n'apporte pas des masses et supportent quoi qu'ils entretiennent avec l'argent du PC( C'est français ce que j'ai dis ?).

    Donc cet décision est vraiment bonne, maintenant si y a des jeux qui sortent, crée ou sortez vos jeux sur EPIC,ayez un DRM, pas Denuvo qui flingue les perfs, mais forcer les gens à acheter...

    Microsoft n'ont pas de DRM mais les gens prennent le GP sur PC.

    Sony se sont archi mal préparé avec le PC...

    icebergbrulant Bah ils y joueront pas. Je connais des gens qui veulent pas acheter une PS5 ou même Pro.
    jenicris posted the 02/27/2026 at 06:30 PM
    ravyxxs et toi tu ferais quoi ?
    icebergbrulant posted the 02/27/2026 at 06:31 PM
    ravyxxs
    Ce n’est pas dur quand même d’en prendre une, même d’occaz et après il revend
    nicolasgourry posted the 02/27/2026 at 06:31 PM
    Je pense que c'est une décision qui peut faire du bien aux consoles de Sony (puis ça permet aux développeurs de se concentrer sur le support qu'ils ont devant eux).
    Lors des State Of Play, ça va redonner du poids aux annonces des exclusivités maison et de vouloir acheter leurs consoles.
    51love posted the 02/27/2026 at 06:34 PM
    Intéressant, ils savaient déjà que Xbox allait embarquer une architecture PC et Steam avant de prendre cette décision ?

    A court terme, vu le contexte, ça me semble être une réponse assez logique à la concurrence.
    walterwhite posted the 02/27/2026 at 06:34 PM
    Une PS5 Pro qui se bonifie avec le temps, qui n’a pas du tout à rougir face au PC…des studios qui continueront à sortir des bombes malgré le creux de la vague de l’arc GaaS.

    Le concurrent direct mort et enterré, SONY va casser le game en arrêtant de sortir ailleurs ses jeux que sur Playstation.

    L’avenir sent très très bon côté SONY.
    aozora78 posted the 02/27/2026 at 06:35 PM
    Wolverine et Ghost of Yotei ne sont pas certains d'arriver sur PC de ce que j'ai lu.

    De toute façon c'est pas comme si y avait beaucoup de jeux solo first party de leurs propres studios en réalité depuis la PS5...

    Demon's Souls
    Spider-Man Miles Morales
    Returnal
    Ratchet & Clank Rift Apart
    God of War Ragnarok
    Horizon Forbidden West
    Spider-Man 2
    Astro's Playroom
    Astrobot
    Ghost of Yotei

    Certains sont sortit sur PS4, un autre est une démo offerte avec la console, un autre est un remake. Vraiment pauvre leur génération niveau first party.

    jenicris
    abookhouseboy posted the 02/27/2026 at 06:42 PM
    Le truc c'est qu'il y a tellement peu de jeux solo Sony de nos jours qui sortent qu'aucun pécéiste n'achetera une machine Playstation pour cette poignée de jeux.

    Je pense que si ces derniers temps les ventes des versions PC sont bof, c'est parce que la plupart des ces jeux voient leur hype s'épuiser rapidement.
    nicolasgourry posted the 02/27/2026 at 06:48 PM
    abookhouseboy ils sont noyés dans la masse alors que là, ils vont se distinguer (de nouveau) ?
    shambala93 posted the 02/27/2026 at 06:48 PM
    Mouais vu la pénurie de jeux solo made in PlayStation… ca changera pas grand chose. Je ressortirais la bête si un jeu vaudrait le coup. Autrement dit mis à part ND et Santa Monica qui mettent des plombs…

    Mais c’est bien qu’ils retrouvent une identité comme Nintendo.
    skuldleif posted the 02/27/2026 at 06:51 PM
    shambala93 sauf que ca n'a aucun impact la ou nintendo si tu enleve les exclu leur console est finito
    51love posted the 02/27/2026 at 06:51 PM
    shambala93 bah tu peux la faire chauffer ya Saros qui arrive
    shambala93 posted the 02/27/2026 at 06:52 PM
    51love
    Il est prévu sur PC il me semble ? Et j’avoue que j’ai un autre gros jeu à faire venu de Corée .
    zekk posted the 02/27/2026 at 06:54 PM
    Qu'ils continuent à détruire les décisions de la période Ryan
    ouken posted the 02/27/2026 at 06:57 PM
    Il y en a qui vont se palucher lol
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 06:59 PM
    jenicris De ? Acheter une console ? Qu'ils dégagent Hust déjà ensuite je verrais, ce bougre et ces envies de mettre tous le monde sur du GAAS me casse VRAIMENT les couilles genre...si les studios pouvaient se consacrer sur du solo, puis des modes multi et enfin peut être du Gaas, je réfléchirais fortement à me prendre une PS6 oui. Mais l'année prochaine je pense prendre une PS5 Pro fin d'année.

    walterwhite Elle rougira, comme toutes les consoles, face aux FPS en jouant aussi avec ceux sur PC. Hier pour Marathon ça commençait déjà, les joueurs PC qui défonçaient les joueurs console...

    Mais si on par sur la technique, la PS5 Pro face au RT et au DLSS, est au niveau aujourd'hui, c'est quasi identique à présent.

    A présent si le PC veut être devant, les tiers devront travailler le PT, seul technologie impossible sur console pour le moment.
    k13a posted the 02/27/2026 at 07:02 PM
    icebergbrulant La majorité vont tout simplement s'en passer. Personnellement je ne crois pas prendre la PS6, la PS5 sera certainement ma dernière console Sony. Je peux me passer de leur exclusivité sans problème. Le nombre de jeu qu'ils sortent par an et qui m'intéresse vraiment sont rare désormais. Je ne vais plus prendre une console pour 2-3 jeux comme j'ai déjà fait.
    jenicris posted the 02/27/2026 at 07:02 PM
    ravyxxs oui une PS5 Pro par ex (mais je vois que tu penses t'en prendre une ). Mais bon je comprend pour Hulst. On veut tous le voir dégager
    zekk posted the 02/27/2026 at 07:02 PM
    ouken je me palucherai, s'ils annoncent officiellement leur politique de GAZS
    marcus62 posted the 02/27/2026 at 07:03 PM
    Ah... dommage j'espérais que les exclusivités solo Playstation qui débarquent sur PC se démocratise quitte à attendre 12 mois pour les faire. Je voulais le combo PC - Switch 2 pour la prochaine gen et totalement abandonner les consoles de salon... que la PS5 et la Xbox Series X soient mes toutes dernières consoles de salon. Mais je pense que je vais devoir quand même songer à la PS6 pour faire les exclusivités solo de Playstation (de Naughty Dog, Santa Monica Studio entre autres...)
    jenicris posted the 02/27/2026 at 07:03 PM
    shambala93 nop pas de Saros sur PC. Uniquement PS5 pour l'instant.
    pcverso posted the 02/27/2026 at 07:04 PM
    Pas gênant pour moi ma ps5 me servira peut être a faire une exclu ou deux en attendant elle fait le bonheur de mon beau fils sur fornite et fligh simulator
    leonsilverburg posted the 02/27/2026 at 07:04 PM
    Si ces rumeurs s’avèrent vraies, avec la perte des exclus PS sur PC et la claque que met RE9 grâce au PSSR 2.0, l’IA entièrement optimisée sur console (un seul hardware) va rendre le PC encore plus inintéressant qu’il ne l’était déjà…!
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 07:17 PM
    leonsilverburg diable arrête ils vont te tomber dessus !
    leonr4 posted the 02/27/2026 at 07:17 PM
    Une sage décision de revenir aux exclusivités du moins pour les jeux solo même si on va attendre la confirmation, car bonne chance pour espérer garder le même parc de joueurs PS4/PS5 sur PS6 si t'as plus des exclusivités de qualité qui justifient l'achat de ta machine.
    icebergbrulant posted the 02/27/2026 at 07:34 PM
    k13a C’est bien dommage même si sur cette génération, je peux les comprendre
    Après je reste optimiste mais peut-être qu’un Wolverine ou un Intergalactic (et accessoirement GTA 6 lol) leur feront de l’œil et passeront à la caisse cette année
    51love posted the 02/27/2026 at 07:39 PM
    shambala93 pas a ma connaissance, et vu ce quon entend ces derniers jours pas sûr qu'ils arrivent prochainement sur PC du coup.
    wickette posted the 02/27/2026 at 07:43 PM
    leonsilverburg
    Comment le PC peut-être intéressant pour le futur quand le prix de la ram, des gpu, sans parler de leurs disponibilités, sont ce qu'ils sont ?

    Je dis ça j'ai un PC, mais là maintenant n'importe qui qui cherche à monter un bon PC de jeu durable je lui dirai d'acheter une PS5 ou PS5 pro à la limite.
    guiguif posted the 02/27/2026 at 08:01 PM
    Dire que les PCistes nous assuraient que c'etait impossible
    famimax posted the 02/27/2026 at 08:14 PM
    RIP Nixxes
    niflheim posted the 02/27/2026 at 08:44 PM
    La liste des jeux PS Studios avec le logo PS5 que j'ai réussi à regrouper, j'en oublie peut être (donc qui profitent des features et de la puissance de la console) et qui sont vraiment issus des studios rachetés par Sony : (donc sans citer d'autres jeux comme Rise of the Rōnin, Stellar Blade, Helldivers II et bien d'autres... que j'aurais pu facilement mettre aussi, Sony ayant aidé à financer ces jeux)

    (Ainsi que Death Stranding Director's Cut et Death Stranding 2 On the Beach même si pour DS, c'est vraiment un cas particulier.
    Kojima Productions est comme un studio PlayStation pour Hermen Hulst, et ça se comprend).

    Astro's Playroom
    Astro Bot
    Days Gone Remastered
    Demon's Souls
    Returnal
    Saros
    Horizon Zero Dawn Remastered
    Horizon Forbidden West
    Horizon Forbidden West Burning Shores (DLC)
    Horizon Call of the Mountain
    Lego Horizon Adventures
    Horizon Hunters Gathering
    Spider-Man Remastered
    Spider-Man Miles Morales
    Ratchet & Clank Rift Apart
    Spider-Man 2
    Wolverine
    Uncharted The Legacy of Thieves Collection
    The Last of Us Complete (Part I and Part II Remastered)
    Intergalactic The Heretic Prophet
    Gran Turismo 7
    Ghost of Tsushima Director's Cut
    Ghost of Yōtei
    Ghost of Yōtei Legends (DLC)
    God of War Ragnarök
    God of War Ragnarök Valhalla (DLC)
    God of War Sons of Sparta
    God of War Trilogy Remake
    Santa Monica Studio Cory Barlog's Next Project
    Until Dawn
    Sackboy A big Adventure
    Destruction AllStars
    Marathon
    Fairgames
    MLB The Show 21
    MLB The Show 22
    MLB The Show 23
    MLB The Show 24
    MLB The Show 25
    MLB The Show 26

    C'est pas si mal en relativisant, en prenant en compte la période Covid et pour des jeux qui sont de plus en plus ambitieux, demandant plus de temps pour être développé.
    C'est pour ça aussi que les studios proposent des rééditions de jeux, en les rendant encore plus sublimes grâce à la PS5 (mention spéciale au Naughty Dog Engine sur Uncharted et The Last of Us qui n'a absolument pas vieillit, ce claquage de rétine ! de chaque instant !)

    Mais il vrai que compte tenu de tout ça, Sony devrait envisager de garder des Killer-App sous le coude only PS5/PS6 qui risquent sévèrement d'envoyer des étoiles dans les yeux de n'importe quel pro PC quitte à les rendre bien bien jaloux de la prouesse technique/graphique qui s'annonce absolument hors-norme comme Intergalactic, le prochain Santa Monica Studio, Horizon III et Physint (Kojima Productions).
    Là ça va vraiment faire mal !
    walterwhite posted the 02/27/2026 at 09:12 PM
    ravyxxs Je parle technique

    Je désactive systématiquement le cross plateforme, beaucoup trop de tricheurs sur PC.
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 09:19 PM
    walterwhite ah c'est cool si tu peux sélectionner oui, ça évite les surprises de tomber sur des Shroud ou Summ1t.
    jowy14 posted the 02/27/2026 at 10:32 PM
    Maintenant ils vont sortir leurs jeux solo sur Switch 2 vu qu’ils ont vu qu’on pouvait proposer tout ça en GKC qui coûtent pas cher tout en vendant cher les jeux derrières.
    Les ventes Switch 2 de FF7 et des anciens jeux portés leur a montré qu’il y avait plus d’argent à se faire que sur PC
    ouken posted the 02/28/2026 at 12:07 AM
    Les pro me fond trop rire jpp comme si leur club avais gagner la ligue des champions
    pademoniumcinematics posted the 02/28/2026 at 01:51 AM
    .Je vais vous dire les mecs, pour moi, cette histoire, c'est une tempête dans un verre d'eau. Parce que là, arrivé en 2026, quasiment tous les exclus sont sortis sur PC. Donc on parle plus de PS6 ou de Horizon 3 ou du prochain God of War, mais c'est quand ? C'est dans 2028. Mais bon...l’histoire montre une chose : les cycles stratégiques durent 3 à 5 ans. Rien n’est figé.

    On est peut-être juste en train d’assister à une correction, pas à un virage radical.

    Et là, le point qui me fascine :
    Si Sony réduit les portages PC, ça renforce mécaniquement la valeur symbolique de la console physique. L’objet redevient central. La machine redevient porte d’entrée exclusive.

    Dans un monde où tout se dématérialise, la rareté stratégique revient toujours comme un boomerang.

    La vraie question n’est pas “Sony abandonne-t-il le PC ?”
    La vraie question est :
    Quel équilibre maximise la valeur long terme de l’écosystème PlayStation ?
    On est en plein moment charnière. Et c’est exactement le genre de mouvement silencieux qui redessine l’industrie dans 5 ans.

    Là on observe l’histoire en train de s’écrire. Et c’est passionnant N’oublions pas un autre facteur :
    Les budgets explosent. Les AAA à 200–300 millions, ce n’est plus de la fiction. Si les retours ne sont pas parfaitement optimisés, les directions financières deviennent nerveuses.C'est chaud les marrons !

    Il y a aussi un changement culturel interne.
    Depuis Jim Ryan, Sony a tenté une stratégie très “américaine” d’expansion. Mais aujourd’hui, le marché est plus incertain. Les licenciements dans l’industrie sont massifs. La prudence revient.

    Si Schreier prépare un article, ça veut dire que ça va être étayé.

    Maintenant, prenons du recul.
    Même si Sony fait machine arrière, ça ne veut pas dire “plus jamais de jeux PC”. Ça peut simplement vouloir dire :
    la console redevient le centre du système.
    Ce qui est intéressant philosophiquement, c’est que l’industrie hésite entre deux modèles :
    le modèle plateforme ouverte (type Steam, Xbox Play Anywhere)
    le modèle écosystème fermé (Nintendo-style, très contrôlé)
    nyseko posted the 02/28/2026 at 07:36 AM
    Ce qui ne changera pas grand chose en terme de vente de PS5, elle va continuer à diminuer progressivement et ce ne sont pas de nouvelles itérations de leurs jeux qui vont transformer des joueurs PC en joueurs console.

    Surtout qu'au final, un joueur PC va acheter la console d'occasion, le jeu en physique, y jouera sur la console et c'est tout, il fera tous le reste sur PC, croire qu'un joueur PC va se mettre à acheter ses autres jeux sur console n'a juste aucun sens.

    Et ça pour quoi ? Un jeux tous les 2 ans ? Parce que le catalogue d'exclusivité PS5 est quand même actuellement assez pauvre.

    On pourrait croire que cela pourrait aider le lancement de la PS6... Mais d'une part elle n'en a pas besoin car Xbox est au fond du trou, ensuite c'est visiblement pour 2029 et encore au mieux et surtout là aussi, les joueurs PC ne vont pas passer sur console juste pour une ou deux exclusivités.

    Ce n'est clairement une décision business de la part de Sony, ni même une décision pour les joueurs, c'est Sony qui retourne dans sa politique de verrouillage de plateforme, qui retourne donc dans ses plus sombres années, encore...

    Alors qu'il suffisait de sortir les jeux day one pour multiplier par 4 les revenues et favoriser le retour sur investissement... Mais... non
    naoshige11 posted the 02/28/2026 at 08:59 AM
    pademoniumcinematics tient un commentaire constructif et très lucide, ça fait du bien merci.
    ouroboros4 posted the 02/28/2026 at 09:39 AM
    nyseko ouin ouin ouin
    mattewlogan posted the 02/28/2026 at 09:44 AM
    Ils veulent pas voir leurs jeux sur la prochaine console Microsoft lol
    aozora78 posted the 02/28/2026 at 09:46 AM
    Donc en bref les jeux potentiellement qui seront vraiment exclusifs à la PS5 du coup à la fin de la gen ?

    Astro's Playroom
    Astrobot
    Demon's Souls
    God of War Sons of Sparta

    Et sans garantit aucune :
    SAROS
    Ghost Of Yotei
    Wolverine
    Intergalactic The Heretic Prophet
    Until Dawn 2
    Gran Turismo 8
    Ratchet & Clank 2029
    Le prochain Cory Barlog
    Le prochain Media Molecule
    Le prochain Team Asobi
    fiveagainstone posted the 02/28/2026 at 09:47 AM
    Je pense que quand tu es un constructeur, c'est la bonne décision.
    Maintenant à eux de refaire de bonnes grosses exclues et en plus grand nombre.

    Mais avec un concurrent en moins, Sony et Nintendo on plus trop besoin de se casser la tête.
    maxx posted the 02/28/2026 at 10:10 AM
    A la fois la decision a du sens, a la fois va falloir se battre pour survivre et continuer a faire ce qu'ils savent faire de mieux, les AAA solos. Peut être qu'avec un cross gen qui va durer très très très longtemps, ça permettra d'avoir le public qu'il faut pour amortir coûts de développement.
    Pour continuer la politique PC je pense qu'il aurait fallu penser a son launcher mais c'est risqué de lancer son launcher. Ca aurait permis des choses sympa avec son compte PSN (cross buy sur toutes les plateformes donc possibilité d'attirer des acheteurs, trophées), maximiser les gains avec les ventes et éventuellement protéger ses jeux de XBOX.
    Mais bon, même Epic avec tous les jeux gratuits du monde n'a pas réussi à imposer son launcher, ça aurait été une bataille très dure.

    Du coup j'ai un peu peur pour Nixxes...
    jenicris posted the 02/28/2026 at 10:13 AM
    aozora78 pourquoi sans garantie aucune ?
    supasaiyajin posted the 02/28/2026 at 10:47 AM
    J'ai lu aussi qu'ils veulent non seulement se recentrer sur les exclusivités et les jeux solo, mais aussi proposer des jeux de toutes tailles, pas seulement des AAA.
    khazawi posted the 02/28/2026 at 10:53 AM
    Sans un store Sony sur PC, y a peu d'avantages pour les jeux Sony. D'autant que les ventes ne sont pas fameuses sur l'ensemble des jeux sortis dessus.

    Or un store dédié sur PC, c'est compliqué (gestion, taille du catalogue, concurrence frontale avec Steam...)
    leonr4 posted the 02/28/2026 at 11:06 AM
    https://x.com/shinobi602/status/2027462509246996845
    https://x.com/shinobi602/status/2027472571873046566
    https://x.com/shinobi602/status/2027474005553185073
    shambala93 posted the 02/28/2026 at 11:06 AM
    supasaiyajin
    Fallait pas virer BP, Japan studio et consort …
    shambala93 posted the 02/28/2026 at 11:10 AM
    leonr4
    On a eu les chiffres y’a 2/3 semaines et sans H2 ça avait rapporté des millions par paquet de 12.

    Si les jeux sortaient day one ou 3 mois plus tard, un plus gros succès aurait été au rdv.

    Ils sont restés dans une position batarde qui n’avait pas lieu d’être.
    51love posted the 02/28/2026 at 11:16 AM
    maxx complètement, c'est une décision qui a du sens à l'instant T, mais ça ne fait pas avancer les choses pour Sony. Le crossgen PS5 + PS6 + Portable va leur permettre d'atténuer les risques d'échecs, pas comme à l'époque où tu sors une Vita, une Dreamcast, une Wii U et t'es pris au piège..

    Malgré ça, avoir ignoré l'emmergences des plateformes numériques type Steam, accessible au plus grand nombre et gratuite, trop occupé à se battre dans l'ancienne guerre des plateformes physiques des PS360, c'est pour moi la plus grosse erreur de l'histoire du JV depuis le support cartouche de la N64

    Ils se sont mal préparé à la guerre d ajd, a l'époque de la PS2, 80% des ventes tiers étaient réalisés sur leur machine, désormais ça tourne globalement autour des 30-40% seulement. Steam grignote sur tous les marchés et est en position de monopole sur les marchés émergents. Depuis quelques années les tiers vendent plus sur Steam que sur PlayStation régulièrement et globalement désormais, et cette tendance ne fait et ne fera que continuer malgré les excellentes ventes (mais stagnantes) de la PS5 face aux anciennes gen.

    Mais les gros perdant de l'histoire c'est bien Microsoft, ils ont vraiment raté la cible lors de l'unification des plateformes physiques et numériques, de la fusion console / PC. Les mecs avaient réussi un coup avec la 360, et avait toutes les clés en main pour s'imposer Xbox comme la plateforme leader.. Mais tellement d'erreurs de conception hardware, de politique, de tempo les ont amené où ils en sont

    Pour Sony c'est plus excusable, quand tu es leader sur un segment c'est pas évident de réussir les évolutions de marché, surtout qu'ils avaient pas la même expertise des plateformes numériques, encore moins du monde PC.

    Maintenant oui, chaque année qui passe rend la sortie d'un launcher PC tjs plus compliqué, c'était en 2010 quil fallait certainement le faire, surtout a une époque ou PlayStation ne peut désormais sortir qu'une paire de jeux majeurs par an..

    On voit en tout cas qu'ils sont perdus dans leur stratégie
    leonr4 posted the 02/28/2026 at 11:37 AM
    shambala93 Non Shinobi a raison sans Helldivers 2 ce n'est pas du tout fameux ces portages PC récents, on est très loin des débuts de Horizon ZD, GOW, Day Gone ou ça faisait quelques millions d'exemplaires de plus. Là les derniers portages ont démontré que les ventes étaient minables en comparaison avec ce qu'ils vendent sur PS4/PS5 et donc c'est inutile de continuer sur cette mauvaise stratégie qui risque de faire des ravages sur le long terme, par ce que si ça ne se voit pas sur la gen actuelle qui est pliée depuis un moment ça risque de l'être sur PS6.

    En tout cas le jour ou SONY commencera à balancer tous ses jeux day one sur PC ou autre plateforme que la leur ça sera la fin de PlayStation en tant que consolier, et Xbox est le parfait exemple.

    La seule différence est que Xbox ne représente rien du tout pour Microsoft contrairement à PlayStation pour SONY.
    ravyxxs posted the 02/28/2026 at 12:21 PM
    leonr4 Damn, Playstation qui ouvre les yeux, surprenant...

    En tout cas le jour ou SONY commencera à balancer tous ses jeux day one sur PC ou autre plateforme que la leur ça sera la fin de PlayStation en tant que consolier, et Xbox est le parfait exemple.

    Si on se base sur tes tweets, ça n'arrivera jamais.
    dalbog posted the 02/28/2026 at 12:26 PM
    Je ne les crois pas.

    Comme le fameux refus de from software, j'y crois pas du tout non plus.
    51love posted the 02/28/2026 at 12:45 PM
    leonr4 et ça peut se comprendre pk les suites se sont bien moins vendus.

    D'abord de 2020 a 2022, ils ont sorti leurs jeux phares de la PS4, qui ont connu un beaux succès globalement.

    Puis en 2024, ils ont sorti les suites directes avec bcp moins d'attentes. ça a "compressé" les sorties, et quand une suite arrive trop tôt, ça se vend moins, c'est pas spécifique au PC ou PlayStation.

    Par contre Stellar Blade et Ghost of Tsushima sont sur les traces de la première salve de jeux bizarrement en terme de vente.
    grizzzlee posted the 02/28/2026 at 01:26 PM
    icebergbrulant "Que vont devenir les joueurs qui disaient: je le ferai sur PC ?!"

    Bah ils recommenceront à en avoir rien à foutre de Sony.

    C'est dommage, c'est des bons jeux dans l'ensemble. Mais ils peuvent aller se faire mettre.
    icebergbrulant posted the 02/28/2026 at 01:28 PM
    grizzzlee Tu ne mâches pas tes mots
    Tant pis pour eux
    grizzzlee posted the 02/28/2026 at 01:31 PM
    icebergbrulant Bah c'est mot pout mot ce qu'on se dit dans mon entourage.

    On en avait rien à battre de Sony avant.

    On était content de découvrir les jeux sur PC.

    Maintenant s'ils en sortent plus sur PC on va juste les oublier.
    narcissedoyo posted the 02/28/2026 at 02:31 PM
    aozora78

    Si je reprends juste t'as liste, il y en a 10, 10 en 5 ans.
    Cela fait 2 par ans donc 1 tout les 6 mois, c'est pas si mal que ca.
    c'est même plutôt bon
    bignstarfox posted the 02/28/2026 at 03:05 PM
    icebergbrulant
    Va dire ça au créateur de Helldivers 2 si ça va leur faire plaisir où il on fait 80% de leur ventes sur pc, sur les 18 millions de ventes c'est 14 millions de ventes sur oc 3 millions sur PS5 et 1 millions sur Xbox, a mois que Sony décide encore de fermer un studio si il ce vend pas sur PS5
    51love posted the 02/28/2026 at 03:31 PM
    bignstarfox Helldiver 2 c'est environ :

    - 13 millions de joueurs sur PC
    - 5 millions sur PS5
    - meme pas 2 millions sur Xbox Serie


    Mais c'est normal le jeu est sorti bcp plus tard.

    Après cette logique de sortir ses GaaS sur PC day one, ok c'est vital pr le projet, mais ça change rien au probleme que ça sort sur Steam et qu'ils incitent des joueurs a passer du temps et a depenser du fric sur une plateforme qui n'est pas la leur
    icebergbrulant posted the 02/28/2026 at 03:35 PM
    bignstarfox Non mais là, tu parles d’un jeu multi, pas d’un jeu 100% solo. Quand Helldivers 3 sortira, ce sera Day One sur PS5 et PC logiquement
