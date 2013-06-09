SONY Waypoint
NateTheHate2 : "la décision de Sony d'abandonner le PC pour les jeux solos a été prise l'an dernier"
Business & stratégie commerciale


Jason Schreier a été le premier, hier a évoqué lors d'un podcast, que Sony allait faire machine arrière sur les portages de ses jeux solos sur PC.
Au départ certains ont cru a des spéculations, mais il a confirmé par la suite que s'en était pas sur Resetera, et qu'il allait en faire prochainement un article sur Bloomberg.

Et là c'est désormais NateTheHate2 qui évoque cela en disant que la décision a été prise l'année dernière :

Ils modifient leur stratégie de sorties sur PC


Vous verrez moins de jeux solo arriver sur PC.

La décision d'abandonner le support PC a été prise l'année dernière. Bien sûr, certains titres pourraient encore sortir (selon l'avancement des portages), mais cela ne semble plus être une priorité pour Sony.


Certains évoquent le fait que cela soit du a Nishino, qui justement est boss de PlayStationde puis l'année dernière et vu qu'il vient du hardware...
NateTheHate2 - https://x.com/i/status/2027438633997734231
    tags : sony pc ps5
    posted the 02/27/2026 at 06:18 PM by jenicris
    comments (25)
    ouroboros4 posted the 02/27/2026 at 06:19 PM
    Le retour du Only on PlayStation
    icebergbrulant posted the 02/27/2026 at 06:23 PM
    Que vont devenir les joueurs qui disaient: je le ferai sur PC ?!
    bladagun posted the 02/27/2026 at 06:23 PM
    Il manque la suite

    "Vous verrez moins de jeux solo arriver sur PC, parce qu'il n'y aura plus de jeux solo"
    guiguif posted the 02/27/2026 at 06:24 PM
    bladagun dans un monde imaginaire
    aozora78 posted the 02/27/2026 at 06:26 PM
    Techniquement ce n'est pas Schreier le premier, y avait un autre insider l'an dernier qui en avait parlé, mais je ne sais plus qui, quelqu'un l'a même évoqué hier sur gamekyo je crois dans l'un des articles sur le sujet.
    jenicris posted the 02/27/2026 at 06:26 PM
    aozora78 c'était Corden
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 06:27 PM
    Ouais non, déjà à commencer, les exclus de Sony ne se vendent pas des masses sur PC car il y a AUCUN drm, alors c'est cool pour nous, on pirate le jour j pour éviter de payer plein pot une exclu sortie y a 4 ans, mais ça n'apporte pas des masses et supportent quoi qu'ils entretiennent avec l'argent du PC( C'est français ce que j'ai dis ?).

    Donc cet décision est vraiment bonne, maintenant si y a des jeux qui sortent, crée ou sortez vos jeux sur EPIC,ayez un DRM, pas Denuvo qui flingue les perfs, mais forcer les gens à acheter...

    Microsoft n'ont pas de DRM mais les gens prennent le GP sur PC.

    Sony se sont archi mal préparé avec le PC...

    icebergbrulant Bah ils y joueront pas. Je connais des gens qui veulent pas acheter une PS5 ou même Pro.
    jenicris posted the 02/27/2026 at 06:30 PM
    ravyxxs et toi tu ferais quoi ?
    icebergbrulant posted the 02/27/2026 at 06:31 PM
    ravyxxs
    Ce n’est pas dur quand même d’en prendre une, même d’occaz et après il revend
    nicolasgourry posted the 02/27/2026 at 06:31 PM
    Je pense que c'est une décision qui peut faire du bien aux consoles de Sony (puis ça permet aux développeurs de se concentrer sur le support qu'ils ont devant eux).
    Lors des State Of Play, ça va redonner du poids aux annonces des exclusivités maison et de vouloir acheter leurs consoles.
    51love posted the 02/27/2026 at 06:34 PM
    Intéressant, ils savaient déjà que Xbox allait embarquer une architecture PC et Steam avant de prendre cette décision ?

    A court terme, vu le contexte, ça me semble être une réponse assez logique à la concurrence.
    walterwhite posted the 02/27/2026 at 06:34 PM
    Une PS5 Pro qui se bonifie avec le temps, qui n’a pas du tout à rougir face au PC…des studios qui continueront à sortir des bombes malgré le creux de la vague de l’arc GaaS.

    Le concurrent direct mort et enterré, SONY va casser le game en arrêtant de sortir ailleurs ses jeux que sur Playstation.

    L’avenir sent très très bon côté SONY.
    aozora78 posted the 02/27/2026 at 06:35 PM
    Wolverine et Ghost of Yotei ne sont pas certains d'arriver sur PC de ce que j'ai lu.

    De toute façon c'est pas comme si y avait beaucoup de jeux solo first party de leurs propres studios en réalité depuis la PS5...

    Demon's Souls
    Spider-Man Miles Morales
    Returnal
    Ratchet & Clank Rift Apart
    God of War Ragnarok
    Horizon Forbidden West
    Spider-Man 2
    Astro's Playroom
    Astrobot
    Ghost of Yotei

    Certains sont sortit sur PS4, un autre est une démo offerte avec la console, un autre est un remake. Vraiment pauvre leur génération niveau first party.

    jenicris
    abookhouseboy posted the 02/27/2026 at 06:42 PM
    Le truc c'est qu'il y a tellement peu de jeux solo Sony de nos jours qui sortent qu'aucun pécéiste n'achetera une machine Playstation pour cette poignée de jeux.

    Je pense que si ces derniers temps les ventes des versions PC sont bof, c'est parce que la plupart des ces jeux voient leur hype s'épuiser rapidement.
    nicolasgourry posted the 02/27/2026 at 06:48 PM
    abookhouseboy ils sont noyés dans la masse alors que là, ils vont se distinguer (de nouveau) ?
    shambala93 posted the 02/27/2026 at 06:48 PM
    Mouais vu la pénurie de jeux solo made in PlayStation… ca changera pas grand chose. Je ressortirais la bête si un jeu vaudrait le coup. Autrement dit mis à part ND et Santa Monica qui mettent des plombs…

    Mais c’est bien qu’ils retrouvent une identité comme Nintendo.
    skuldleif posted the 02/27/2026 at 06:51 PM
    shambala93 sauf que ca n'a aucun impact la ou nintendo si tu enleve les exclu leur console est finito
    51love posted the 02/27/2026 at 06:51 PM
    shambala93 bah tu peux la faire chauffer ya Saros qui arrive
    shambala93 posted the 02/27/2026 at 06:52 PM
    51love
    Il est prévu sur PC il me semble ? Et j’avoue que j’ai un autre gros jeu à faire venu de Corée .
    zekk posted the 02/27/2026 at 06:54 PM
    Qu'ils continuent à détruire les décisions de la période Ryan
    ouken posted the 02/27/2026 at 06:57 PM
    Il y en a qui vont se palucher lol
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 06:59 PM
    jenicris De ? Acheter une console ? Qu'ils dégagent Hust déjà ensuite je verrais, ce bougre et ces envies de mettre tous le monde sur du GAAS me casse VRAIMENT les couilles genre...si les studios pouvaient se consacrer sur du solo, puis des modes multi et enfin peut être du Gaas, je réfléchirais fortement à me prendre une PS6 oui. Mais l'année prochaine je pense prendre une PS5 Pro fin d'année.

    walterwhite Elle rougira, comme toutes les consoles, face aux FPS en jouant aussi avec ceux sur PC. Hier pour Marathon ça commençait déjà, les joueurs PC qui défonçaient les joueurs console...

    Mais si on par sur la technique, la PS5 Pro face au RT et au DLSS, est au niveau aujourd'hui, c'est quasi identique à présent.

    A présent si le PC veut être devant, les tiers devront travailler le PT, seul technologie impossible sur console pour le moment.
    k13a posted the 02/27/2026 at 07:02 PM
    icebergbrulant La majorité vont tout simplement s'en passer. Personnellement je ne crois pas prendre la PS6, la PS5 sera certainement ma dernière console Sony. Je peux me passer de leur exclusivité sans problème. Le nombre de jeu qu'ils sortent par an et qui m'intéresse vraiment sont rare désormais. Je ne vais plus prendre une console pour 2-3 jeux comme j'ai déjà fait.
    jenicris posted the 02/27/2026 at 07:02 PM
    ravyxxs oui une PS5 Pro par ex (mais je vois que tu penses t'en prendre une ). Mais bon je comprend pour Hulst. On veut tous le voir dégager
    zekk posted the 02/27/2026 at 07:02 PM
    ouken je me palucherai, s'ils annoncent officiellement leur politique de GAZS
