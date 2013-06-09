Ils modifient leur stratégie de sorties sur PC

Vous verrez moins de jeux solo arriver sur PC.



La décision d'abandonner le support PC a été prise l'année dernière. Bien sûr, certains titres pourraient encore sortir (selon l'avancement des portages), mais cela ne semble plus être une priorité pour Sony.

Jason Schreier a été le premier, hier a évoqué lors d'un podcast, que Sony allait faire machine arrière sur les portages de ses jeux solos sur PC.Au départ certains ont cru a des spéculations, mais il a confirmé par la suite que s'en était pas sur Resetera, et qu'il allait en faire prochainement un article sur Bloomberg.Et là c'est désormais NateTheHate2 qui évoque cela en disant que la décision a été prise l'année dernière :Certains évoquent le fait que cela soit du a Nishino, qui justement est boss de PlayStationde puis l'année dernière et vu qu'il vient du hardware...