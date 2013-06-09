Business & stratégie commerciale
Jason Schreier a été le premier, hier a évoqué lors d'un podcast, que Sony allait faire machine arrière sur les portages de ses jeux solos sur PC.
Au départ certains ont cru a des spéculations, mais il a confirmé par la suite que s'en était pas sur Resetera, et qu'il allait en faire prochainement un article sur Bloomberg.
Et là c'est désormais NateTheHate2 qui évoque cela en disant que la décision a été prise l'année dernière :
Ils modifient leur stratégie de sorties sur PC
Vous verrez moins de jeux solo arriver sur PC.
La décision d'abandonner le support PC a été prise l'année dernière. Bien sûr, certains titres pourraient encore sortir (selon l'avancement des portages), mais cela ne semble plus être une priorité pour Sony.
Certains évoquent le fait que cela soit du a Nishino, qui justement est boss de PlayStationde puis l'année dernière et vu qu'il vient du hardware...
posted the 02/27/2026 at 06:18 PM by jenicris
"Vous verrez moins de jeux solo arriver sur PC, parce qu'il n'y aura plus de jeux solo"
Donc cet décision est vraiment bonne, maintenant si y a des jeux qui sortent, crée ou sortez vos jeux sur EPIC,ayez un DRM, pas Denuvo qui flingue les perfs, mais forcer les gens à acheter...
Microsoft n'ont pas de DRM mais les gens prennent le GP sur PC.
Sony se sont archi mal préparé avec le PC...
icebergbrulant Bah ils y joueront pas. Je connais des gens qui veulent pas acheter une PS5 ou même Pro.
Ce n’est pas dur quand même d’en prendre une, même d’occaz et après il revend
Lors des State Of Play, ça va redonner du poids aux annonces des exclusivités maison et de vouloir acheter leurs consoles.
A court terme, vu le contexte, ça me semble être une réponse assez logique à la concurrence.
Le concurrent direct mort et enterré, SONY va casser le game en arrêtant de sortir ailleurs ses jeux que sur Playstation.
L’avenir sent très très bon côté SONY.
De toute façon c'est pas comme si y avait beaucoup de jeux solo first party de leurs propres studios en réalité depuis la PS5...
Demon's Souls
Spider-Man Miles Morales
Returnal
Ratchet & Clank Rift Apart
God of War Ragnarok
Horizon Forbidden West
Spider-Man 2
Astro's Playroom
Astrobot
Ghost of Yotei
Certains sont sortit sur PS4, un autre est une démo offerte avec la console, un autre est un remake. Vraiment pauvre leur génération niveau first party.
jenicris
Je pense que si ces derniers temps les ventes des versions PC sont bof, c'est parce que la plupart des ces jeux voient leur hype s'épuiser rapidement.
Mais c’est bien qu’ils retrouvent une identité comme Nintendo.
Il est prévu sur PC il me semble ? Et j’avoue que j’ai un autre gros jeu à faire venu de Corée .
walterwhite Elle rougira, comme toutes les consoles, face aux FPS en jouant aussi avec ceux sur PC. Hier pour Marathon ça commençait déjà, les joueurs PC qui défonçaient les joueurs console...
Mais si on par sur la technique, la PS5 Pro face au RT et au DLSS, est au niveau aujourd'hui, c'est quasi identique à présent.
A présent si le PC veut être devant, les tiers devront travailler le PT, seul technologie impossible sur console pour le moment.