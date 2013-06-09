Playstation 5
...mais espère que les fans lui donneront une chance.
Ariel Lawrence a déclaré qu'elle considérait cette histoire comme inédite et espérait que les fans lui donneraient une chance.
« Je comprends le scepticisme », a-t-elle déclaré. « J'espère qu'ils lui donneront une chance et qu'ils auront hâte d'y jouer. Pour moi, la question est simplement : est-ce que c'est amusant ? Est-ce une aventure que je n'ai jamais vécue auparavant ? Et je pense que le plus important pour nous, c'est de savoir comment préserver l'effet de surprise. Je trouve qu'il est tellement difficile d'être surpris de nos jours. Tout le monde sait toujours exactement comment ça va se passer. J’espère donc que ce sera un endroit où il restera encore un peu de mystère. »
Dans une autre interview elle dit :
« Nous devons respecter le fait que chacun ait son propre lien avec une histoire de God of War, et je pense que les avis divergent beaucoup : certains sont réticents, d’autres sont à fond dedans. Pour ma part, je suis simplement heureuse que tout le monde s’y intéresse », a déclaré Lawrence. « Je pense que si nous avions sorti quelque chose et que les gens avaient réagi en disant : « C'est pas mal », ça aurait été plus décourageant. Mais si les gens ont des réactions, tant mieux, j'espère convaincre les sceptiques à l'avenir. »
https://www.gamesradar.com/games/god-of-war/god-of-war-laufey-is-every-bit-as-god-of-war-as-all-of-the-things-that-weve-done-director-ariel-lawrence-says-i-hope-to-win-over-the-skeptics-in-the-future/
posted the 06/06/2026 at 04:41 PM by jenicris
Et je parle juste de la femme, même pas du lobby ou de la DEI...
Hâte d’en voir plus sur les mythologies en tout cas.
ca veut dire qu'elle même n'y crois pas
Je trouve qu'il est tellement difficile d'être surpris de nos jours
donc c'est aussi une blasée
Après avoir de la sorte saper la confiance des joueurs, la méfiance sera désormais de mise pendant un très long moment encore même concernant des œuvres et productions qui de prime-abord ne seront pas influencés par le studio.
C'est le prix à payer.
Ce n'est plus de la vision d'artiste mais de la politique de comment doit être traité l'image de la femme. C'est ça le drame de l'histoire, les véritables escrocs sont les responsables en charges de ces contenus, pas une partie du public qui dénonce cela et qui agit en tant que consommateur, ni plus ni moins.
Le problème c'est que la séquence montrée n'a elle aussi aucun sens, ça fait fantastique de carnaval avec des persos sortis de Mortal Kombat, des flammes roses, et une chorégraphie de combat qui rime à rien.
Ghost of sparta ce n’est pas SM mais Ready at dawn et je ne trouve nulle mention de ce jeu dans son CV.
Elle a commencé sur le 1
Elle est chez Santa Monica depuis 2003
Ça reste ma plus grosse claque du State of Play + SGF pour le moment.
J’ai très hâte d’en savoir/voir plus !