SONY Waypoint
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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/06/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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La game director de GOW Laufey "comprend" le scepticisme autour du jeu...
Playstation 5


...mais espère que les fans lui donneront une chance.

Ariel Lawrence a déclaré qu'elle considérait cette histoire comme inédite et espérait que les fans lui donneraient une chance.

« Je comprends le scepticisme », a-t-elle déclaré. « J'espère qu'ils lui donneront une chance et qu'ils auront hâte d'y jouer. Pour moi, la question est simplement : est-ce que c'est amusant ? Est-ce une aventure que je n'ai jamais vécue auparavant ? Et je pense que le plus important pour nous, c'est de savoir comment préserver l'effet de surprise. Je trouve qu'il est tellement difficile d'être surpris de nos jours. Tout le monde sait toujours exactement comment ça va se passer. J’espère donc que ce sera un endroit où il restera encore un peu de mystère. »


Dans une autre interview elle dit :

« Nous devons respecter le fait que chacun ait son propre lien avec une histoire de God of War, et je pense que les avis divergent beaucoup : certains sont réticents, d’autres sont à fond dedans. Pour ma part, je suis simplement heureuse que tout le monde s’y intéresse », a déclaré Lawrence. « Je pense que si nous avions sorti quelque chose et que les gens avaient réagi en disant : « C'est pas mal », ça aurait été plus décourageant. Mais si les gens ont des réactions, tant mieux, j'espère convaincre les sceptiques à l'avenir. »


https://www.gamesradar.com/games/god-of-war/god-of-war-laufey-is-every-bit-as-god-of-war-as-all-of-the-things-that-weve-done-director-ariel-lawrence-says-i-hope-to-win-over-the-skeptics-in-the-future/
Gamespot - https://www.gamespot.com/articles/god-of-war-laufeys-director-talks-fan-skepticism-new-ideas-and-phranque-the-cube/
    tags : santa monica ps5 god of war laufey
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    posted the 06/06/2026 at 04:41 PM by jenicris
    comments (24)
    ravyxxs posted the 06/06/2026 at 04:44 PM
    Non mais laisse, les hommes, de plus en plus de fragile. Je suis bien d'accord d'un côté, d'un autre, j'ai envie de dire que depuis 1800 vous marcher sur les femmes dans littéralement tout !!! Aujourd'hui on vit dans une ère où les femmes vengent leur ancêtre limite lol, tellement elle sont devenu extrême, qu'importe ce qu'elles présentent, c'est critiqué de font en comble...

    Et je parle juste de la femme, même pas du lobby ou de la DEI...
    ratchet posted the 06/06/2026 at 04:44 PM
    Ça va être dingue
    Hâte d’en voir plus sur les mythologies en tout cas.
    suzukube posted the 06/06/2026 at 04:44 PM
    On en est vraiment là dans notre monde du jeu vidéo ? Un artiste donne sa vision de sa propre oeuvre et les "fans" crachent dessus...
    supasaiyajin posted the 06/06/2026 at 04:52 PM
    Moi au contraire, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit que c'était cool et que j'avais hâte d'en découvrir plus, comme pour Intergalactic.
    hatefield posted the 06/06/2026 at 04:54 PM
    Le problème c'est plus le cube pour moi.
    altendorf posted the 06/06/2026 at 04:54 PM
    On sera au rendez-vous
    keiku posted the 06/06/2026 at 04:55 PM
    La game director de GOW Laufey "comprend" le scepticisme

    ca veut dire qu'elle même n'y crois pas

    Je trouve qu'il est tellement difficile d'être surpris de nos jours

    donc c'est aussi une blasée
    korou posted the 06/06/2026 at 04:57 PM
    hatefield pareil, c’est vraiment le seul élément qui m’a fait buggé ce cube pour le reste j’ai entièrement confiance.
    brook1 posted the 06/06/2026 at 04:59 PM
    Il n'y a pas de quoi paniquer quand on connaît le CV de la dame.
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:06 PM
    brook1 god of war ascension et sparta les 2 plus gros echec de la série ?
    lez93 posted the 06/06/2026 at 05:10 PM
    Certes, certains exagèrent dans leur croisade contre les DEI mais j'suis désolé, l'industrie du jeu vidéo (et pas que) est en grande partie responsable de la méfiance qu'il suscite aujourd'hui auprès d'une partie de la communauté du JV. Dérouler le tapis rouge aux névrosés de chez SweetBaby.Inc, a été l'erreur à ne pas commettre.

    Après avoir de la sorte saper la confiance des joueurs, la méfiance sera désormais de mise pendant un très long moment encore même concernant des œuvres et productions qui de prime-abord ne seront pas influencés par le studio.

    C'est le prix à payer.
    masharu posted the 06/06/2026 at 05:28 PM
    suzukube
    On en est vraiment là dans notre monde du jeu vidéo ? Un artiste donne sa vision de sa propre oeuvre et les "fans" crachent dessus...

    Ce n'est plus de la vision d'artiste mais de la politique de comment doit être traité l'image de la femme. C'est ça le drame de l'histoire, les véritables escrocs sont les responsables en charges de ces contenus, pas une partie du public qui dénonce cela et qui agit en tant que consommateur, ni plus ni moins.
    gattsuborne posted the 06/06/2026 at 05:31 PM
    keiku Bien la désinformation ?
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:32 PM
    gattsuborne quel désinformation ? c'est factuel
    toninus posted the 06/06/2026 at 05:34 PM
    Nan mais le souci ne vient pas du perso principal, enfin, à part qu'elle est censé être morte et que donc la faire revivre et potentiellement re-mourir n'a plus aucun sens...
    Le problème c'est que la séquence montrée n'a elle aussi aucun sens, ça fait fantastique de carnaval avec des persos sortis de Mortal Kombat, des flammes roses, et une chorégraphie de combat qui rime à rien.
    akinen posted the 06/06/2026 at 05:35 PM
    Day One! Si les « fragiles » avaient une vraie voix, TLOU2 aurait bidé. Vous représentez que dalle niveau pourcentage. Vous étiez où quand freya a passé tout God of war sans se laver? Vous etiez où quand on a martelé que la hache appartient à Fei, donc la femme de kratos?
    gattsuborne posted the 06/06/2026 at 05:41 PM
    keiku Je t’invite à regarder les différentes vidéos concernant le jeu sur la chaîne Playstation, elle a bossé sur quasi tous les opus de Gow, elle a connu le studio à ses débuts quand ils étaient encore une trentaine. Elle a quitté le studio entre 2020 et 2022 si je ne m'abuse.
    Ghost of sparta ce n’est pas SM mais Ready at dawn et je ne trouve nulle mention de ce jeu dans son CV.
    jenicris posted the 06/06/2026 at 05:44 PM
    gattsuborne je confirme tes dire

    Elle a commencé sur le 1
    Elle est chez Santa Monica depuis 2003
    abookhouseboy posted the 06/06/2026 at 05:47 PM
    Dire que ça pourrait aller mieux sans l'humour cringe avec un cube qui parle, sans donner à la pauvre Deborah Ann Woll une tronche de femme de 55 ans mal réveillée, sans les effets magiques violet dignes de Dragon Age Veilguard...
    marcus62 posted the 06/06/2026 at 05:47 PM
    J’ai une totale confiance dans Santa Monica ! Tous les God of War à l’exception d’Ascension s’est tapé + de 90% sur Metacritic.

    Ça reste ma plus grosse claque du State of Play + SGF pour le moment.

    J’ai très hâte d’en savoir/voir plus !
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:49 PM
    gattsuborne oui , mais en tant qu'assistante, en tant que main, elle l'a été sur le 3, god of war ascension et sparta et un remake...
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:52 PM
    gattsuborne http://www.mobygames.com/person/174363/ariel-lawrence/credits
    jenicris posted the 06/06/2026 at 05:54 PM
    keiku elle connaît très bien la licence t'inquiète pas pour elle.
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:56 PM
    jenicris c'est pas pour elle que je m'inquiète, mais pour le jeu et en vrai même pas je relevais juste que niveau CV si tu prend le temps de regarder en détail, quand elle a eu les choses en main ca c'est pas vraiment super bien passé
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