Nouveau Duel de la semaine, deux Épopées nordiques, je suis très curieux de voir le résultat tant Gow Ragnarök a divisé les joueurs ! Alors, qui va l'emporter ?- Votez soit pour l'un ou l'autre pour des raisons évidentes- Inutile de commenter si au final vous ne pouvez pas choisir entre les 2- Rappel dimanche uniquement et résultat lundi vu que je m'y suis pris un peu tard ^^- Si vous pouvez détailler en quelques lignes pourquoi celui là et pas un autre c'est un petit + sympa mais ce n'est pas obligatoire- Évitez de trop débattre dans les commentaires pour ne pas trop "perturber" lors de la recompte, vous aurez tout loisir de le faire lors du classement finalVS