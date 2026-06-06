Grosse présention pour Exodus qui met en avant ces mécaniques de gameplay au allure d'un Mass Effect.
Cette présentation (sous titres fr dispo) nous fait découvrir notamment son personnage principal, Jun, ainsi que ses compagnons ; ce RPG très ambitieux mise en grande partie sur son gameplay et son système de moralité, sans oublier une narration qui a l’air, à première vue plutôt solide.
Exodus sortira courant 2027 sur PS5, Xbox Series et Pc.
Je vais meme vous dire c'est peutetre manplus grosse clasque JV de toutes ces conf pour le moment
Peutetre parcequ'ils m'ont vraiment surpris. Le gameplay a l'air profond en fait
Et ya une vrai ambiance Mass effect, choix...ect à un moment j'etais à fond dans la presentation comme si je jouais
Vraiment coup de coeur
Comme quoi, ça n'a pas le budget de Wolverine ou God of war laufey et pourtant celui ci avec ses modélisations datés m'attirent beaucoup + que le reste.
Il a une vraie âme.
Et les choix étaient vraiment intéressants, de même que le concept du scénario.
J’ai même appris qu’on pouvait créer son perso et faire une femme, c’est cool.
Par contre, les persos féminins présentés étaient vraiment pas terribles physiquement.
J’espère que le studio ne s’est pas fait contaminer par les dégénérés…
Bof. J'étais assez intrigué lors des premières bandes-annonces mais il semble y avoir un focalisation excessive sur la "diversité" et les femmes. Je ne crois d'ailleurs pas avoir remarqué un seul personnage blanc. Tous des personnes "de couleur". Certains voudrait argumenter que se déroulant dans le futur, le brassage des populations aura fini par produire une espèce "métissée" et de peau teintée et que les "blancs" n'existeront plus.. Ça semble plutôt être le rêve de la gauche radicale, un monde dépourvu des méchants blancs oppresseurs des pauvres minorités. Bof bof.