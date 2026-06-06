Grosse présention pour Exodus qui met en avant ces mécaniques de gameplay au allure d'un Mass Effect.



Cette présentation (sous titres fr dispo) nous fait découvrir notamment son personnage principal, Jun, ainsi que ses compagnons ; ce RPG très ambitieux mise en grande partie sur son gameplay et son système de moralité, sans oublier une narration qui a l’air, à première vue plutôt solide.



Exodus sortira courant 2027 sur PS5, Xbox Series et Pc.