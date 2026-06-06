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EXODUS
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name : EXODUS
platform : PC
editor : Wizards of the Coast
developer : Archetype Entertainment
genre : RPG
other versions : Xbox Series X
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yanssou
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Exodus s'offre une nouvelle présentation


Grosse présention pour Exodus qui met en avant ces mécaniques de gameplay au allure d'un Mass Effect.

Cette présentation (sous titres fr dispo) nous fait découvrir notamment son personnage principal, Jun, ainsi que ses compagnons ; ce RPG très ambitieux mise en grande partie sur son gameplay et son système de moralité, sans oublier une narration qui a l’air, à première vue plutôt solide.

Exodus sortira courant 2027 sur PS5, Xbox Series et Pc.
https://m.youtube.com/watch?v=OcED8x2LsXE
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    adamjensen
    posted the 06/06/2026 at 09:15 PM by yanssou
    comments (5)
    altendorf posted the 06/06/2026 at 09:17 PM
    Lui j'étais "surpris" de pas le revoir hier
    link571 posted the 06/06/2026 at 09:19 PM
    Quelle belle présentation Je vais le suivre de prêt
    malroth posted the 06/06/2026 at 09:39 PM
    Putain le kiff absolu pour moi.

    Je vais meme vous dire c'est peutetre manplus grosse clasque JV de toutes ces conf pour le moment

    Peutetre parcequ'ils m'ont vraiment surpris. Le gameplay a l'air profond en fait

    Et ya une vrai ambiance Mass effect, choix...ect à un moment j'etais à fond dans la presentation comme si je jouais

    Vraiment coup de coeur

    Comme quoi, ça n'a pas le budget de Wolverine ou God of war laufey et pourtant celui ci avec ses modélisations datés m'attirent beaucoup + que le reste.

    Il a une vraie âme.
    adamjensen posted the 06/06/2026 at 09:58 PM
    Je l’ai regardé en entier, c’était pas mal.
    Et les choix étaient vraiment intéressants, de même que le concept du scénario.
    J’ai même appris qu’on pouvait créer son perso et faire une femme, c’est cool.
    Par contre, les persos féminins présentés étaient vraiment pas terribles physiquement.
    J’espère que le studio ne s’est pas fait contaminer par les dégénérés…
    maleman posted the 06/06/2026 at 10:21 PM
    Une véritable fête d'estrogène. Si on incarne un Jun féminin, l'équipe ne comportera qu'un seul homme à 10:00... Puis Fedra (orthographe ?) n'est pas digne d'être coéquipier. Une petite femme bavarde mais maladroite et physiquement quelconque à la Kelly de ME2 ou Merrill de Dragon Age 2. On voit bien que ce sont des anciens de Bioware qui travaillent sur ce jeu... Ce genre de personnage est censé nous épauler en combat ?

    Bof. J'étais assez intrigué lors des premières bandes-annonces mais il semble y avoir un focalisation excessive sur la "diversité" et les femmes. Je ne crois d'ailleurs pas avoir remarqué un seul personnage blanc. Tous des personnes "de couleur". Certains voudrait argumenter que se déroulant dans le futur, le brassage des populations aura fini par produire une espèce "métissée" et de peau teintée et que les "blancs" n'existeront plus.. Ça semble plutôt être le rêve de la gauche radicale, un monde dépourvu des méchants blancs oppresseurs des pauvres minorités. Bof bof.
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