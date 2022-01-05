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Depuis l'officialisation de Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced le mois dernier, la polémique monte sur les modifications faites par rapport au jeu d'origine, notamment l'apparence de la pirate irlandaise Anne Bonny sur cette réédition du jeu. Son décolleté sur cette robe cache désormais complètement ses seins.Pourquoi changer pour "si peu" de forme vous me diraisEn tout cas que ça vous plaise ou non de voir ces mécontentements, on devrait pouvoir avoir des personnages féminins sans se soucier des apparences. Il n'est pas là le plaisir de la créativité tout simplement ? Et on ne vous force pas à aimer, juste à accepter. Un peu de bon sens.A relire :