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Depuis l'officialisation de Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced le mois dernier, la polémique monte sur les modifications faites par rapport au jeu d'origine, notamment l'apparence de la pirate irlandaise Anne Bonny sur cette réédition du jeu. Son décolleté sur cette robe cache désormais complètement ses seins.
Pourquoi changer pour "si peu" de forme vous me dirais
? bah peut être un début de réponse avec le précédent article (à lire ici) sur les femmes à petite poitrine...
En tout cas que ça vous plaise ou non de voir ces mécontentements, on devrait pouvoir avoir des personnages féminins sans se soucier des apparences. Il n'est pas là le plaisir de la créativité tout simplement ? Et on ne vous force pas à aimer, juste à accepter. Un peu de bon sens.
A relire : Quand Ubisoft censure "par erreur" Far Cry 4.
posted the 05/24/2026 at 06:28 PM by masharu
Le milieu du JV parfois ça me tue
C'est qu'en même terrible que certains sont même encouragés par plus de censure dans la vie.
Stop à la censure des poitrines et au body shaming, les gros seins aussi ont le droit d'être représentés (ni oubli ni pardon pour le massacre de Tifa)