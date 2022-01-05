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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : Xbox Series X
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/24/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced - Cachez moi ces seins Ubisoft, c'est indécent !
Actualité
Depuis l'officialisation de Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced le mois dernier, la polémique monte sur les modifications faites par rapport au jeu d'origine, notamment l'apparence de la pirate irlandaise Anne Bonny sur cette réédition du jeu. Son décolleté sur cette robe cache désormais complètement ses seins.




Pourquoi changer pour "si peu" de forme vous me dirais ? bah peut être un début de réponse avec le précédent article (à lire ici) sur les femmes à petite poitrine...

En tout cas que ça vous plaise ou non de voir ces mécontentements, on devrait pouvoir avoir des personnages féminins sans se soucier des apparences. Il n'est pas là le plaisir de la créativité tout simplement ? Et on ne vous force pas à aimer, juste à accepter. Un peu de bon sens.

A relire : Quand Ubisoft censure "par erreur" Far Cry 4.
    tags : ubisoft assassin's creed black flag
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    posted the 05/24/2026 at 06:28 PM by masharu
    comments (9)
    sosky posted the 05/24/2026 at 06:30 PM
    Mais osef’complet de cette polémique à deux balles

    Le milieu du JV parfois ça me tue
    ducknsexe posted the 05/24/2026 at 06:32 PM
    Tu a pas compris c'est sa petite sœur.
    masharu posted the 05/24/2026 at 06:34 PM
    sosky Tu t'en fous jusqu'à ce que ça te concernera un jour, et là il n'y aura personne.

    C'est qu'en même terrible que certains sont même encouragés par plus de censure dans la vie.
    osiris67 posted the 05/24/2026 at 06:35 PM
    Bof, pas surprenant de la part d’ubiwoke.
    fritesmayo76 posted the 05/24/2026 at 06:39 PM
    Elle est moins bonnie du coup.
    Stop à la censure des poitrines et au body shaming, les gros seins aussi ont le droit d'être représentés (ni oubli ni pardon pour le massacre de Tifa)
    mibugishiden posted the 05/24/2026 at 06:42 PM
    Elle est plus moche dans le remake, ils ont fait fort, et je parle pas juste du visage mais bien de la modelisation.
    defcon5 posted the 05/24/2026 at 06:46 PM
    Donc montrer quelques centimètres de peau c'est un problème, mais diriger un perso qui va tuer/egorger des centaines d'autres humains, ça ne pose pas de problèmes ???
    dokidokii posted the 05/24/2026 at 07:01 PM
    Pourquoi le remake est plus moche sur les photos
    osiris67 posted the 05/24/2026 at 07:31 PM
    dokidokii Parceque y’a plus un seul devloppeur de talent dans cette boite. Il ne reste plus que les ratés woke entre eux qui ont coulé la boite. Donc un jeu de 2012 met facilement encore une redpil a cette chose .
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