Certains joueurs ont remarqué ces derniers jours que le modèle des femmes de l'arène dans le jeu Far Cry 4 ont été censuré par Ubisoft sur PC (Steam), 10 ans après la sortie du jeu. Le pénis du protagoniste Ajay Ghale a lui aussi été caché par un pagne et n'est plus visible dans une scène.En réalité il s'agit d'après une représentante d'Ubisoft sur Reddit d'une erreur de l'éditeur qui a appliqué le patch japonais à une mise à jour globale. Car oui la version japonaise de Far Cry 4 avait été censuré là-bas.Cette erreur a été depuis corrigée dans version globale et Ubisoft réaffirme qu'il n'y a aucun plan de censure sur Far Cry 4.