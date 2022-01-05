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Question : J'ai l'impression que le domaine où Qureate déploie le plus d'efforts, et où il faut en même temps faire preuve de la plus grande prudence, concerne les éléments érotiques destinés à un public masculin. Pourriez-vous nous parler des difficultés liées à la sortie d'un jeu érotique à l'ère Reiwa ?



Usuda : Oui, c'est assurément une question délicate. Tout d'abord, il est compréhensible que certaines personnes puissent trouver nos jeux dégoûtants, mais nous tenons à ce que personne ne soit blessé.



Par exemple, nous avons un jeu intitulé « beat refle », et nous avons reçu des commentaires indiquant que les scènes de massage rappelaient à certaines personnes des expériences de harcèlement sexuel. Cela nous a fait prendre conscience que certaines personnes ressentent cela, et nous avons décidé de veiller à ce que personne ne soit blessé.



Bien sûr, il est difficile de tout rendre parfait. Si quelqu'un dit que « Bunny Garden » lui rappelle un harcèlement sexuel subi dans un bar, nous n'y pouvons rien. Le thème étant le monde de la nuit, certains aspects sont, dans une certaine mesure, inévitables.



De plus, bien que les restrictions varient selon les plateformes, nous n'avons absolument aucune intention de « repousser les limites et de leur causer des problèmes ». Nous les consultons en conséquence et adoptons une approche visant à « proposer le maximum de contenu possible dans le respect des règles ».



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Q : En parlant de liberté d'expression, j'ai entendu dire qu'il est difficile de représenter un personnage à petite poitrine, même une femme adulte, de nos jours. Qu'en est-il réellement ?



Usuda : Je pense qu'il est important de comprendre que les personnages à petite poitrine ont tendance à avoir l'air enfantins, ce qui comporte un risque important.



Q : Donc même pour des personnages adultes, avoir une petite poitrine comporte des risques, n'est-ce pas ?



Usuda : Les personnes qui ont vu nos derniers jeux nous disent souvent : « N'y a-t-il pas beaucoup de personnages aux formes généreuses ?» Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler.



Idéalement, j'aimerais diversifier les personnages. Cependant, il serait absurde d'inclure des représentations risquées qui empêcheraient la sortie du jeu.



Q : J'espère voir davantage de variations à l'avenir, pourvu qu'elles restent dans les limites du raisonnable. Y a-t-il d'autres aspects de l'expression auxquels vous tenez compte ?



Usuda : Je crois qu'il y a une différence entre l'érotisme humoristique et l'érotisme sérieux. Bien sûr, certaines personnes ne trouveront peut-être pas notre travail drôle. Mais je pense que pour les amateurs de ce genre de jeu, il se situe quelque part entre l'humour et le plaisir.



En revanche, si nous ajoutons des éléments explicites pour adultes (+18 ), j'ai l'impression que le jeu perd soudainement son côté humoristique. Auparavant, nous produisions nous-mêmes des œuvres pour adultes, mais nous avons arrêté et nous nous orientons désormais vers la création de contenu plus « gentleman ».



Aussi intéressant que soit le contenu, la simple présence d'éléments explicites (dans d'autres parties du jeu) en modifie l'atmosphère générale.



Q : Il existe assurément une forme de plaisir qui ne peut être obtenue que par une expression qui reste tout juste dans les limites de ce qui est acceptable.



Usuda : "Le voyez-vous ? Ou non ?" C’est ce frisson que nous recherchons, n’est-ce pas ? Laissez-vous emporter par nos œuvres.





Yuji Usuda, le PDG de Qureate les développeurs des jeux Bunny Garden, a été interviewé par le magazine web japonais GameSpark.Si je vous partage cela aujourd'hui c'est que selon lui créer des personnages féminins avec petite poitrine est aujourd'hui risqué au point de compromettre la sortie d'un jeu, même si le personnage est physiquement adulte.Est-il réellement difficile d'avoir des contenus érotiques avec des personnages féminins à petite poitrine ?Je ne suis pas 100% d'accord avec Usuda car je peux sortir une liste de personnages féminins mature à petite poitrine et avec apparence suggestive, de 2B à Aya de OneChanbara. Et ce n'est pas sorcier, avec les personnages à petite poitrine le coté gratifiant du fan-service va s'orienter généralement vers les fesses. Ce qui est le plus commenté ce sont les fesses de 2B, les fesses de Cammy, etc.Cependant je comprends le problème des limites de créativité surtout quand on est spécialisé dans des concepts ou des contextes principalement érotiques, qu'il ne s'agit pas simplement de l'apparence d'un personnage comme les exemples plus haut. Que je prenne NIKKE qui est de plus populaire sur Internet pour son scénario captivant, ou Horizon Walker qui dépassant sans retenu les limites pour suggérer des scènes sexuelles, de ce que j'observe le fan-service tourne majoritairement autour des personnages à forte poitrine plutôt que celles à petite poitrine. Il est là le véritable problème, ce qui n'est pas abordé dans l'interview en réalité.J'ai moi-même des personnages féminins avec petite poitrine et style anime qui ne font pas "enfant", par exemple ci-dessous Pinchan, Itachan, Maichan et Grechan. Elles sont bien nonJ'ai déjà été censuré par Google pour ces contenus suggestifs ci-dessus, mais demain qu'en sera-t-il ? Devrais-je me concentrer mes projets sur des héroïnes exclusivement "généreuses" pour éviter des "problèmes" avec certaines personnes ?