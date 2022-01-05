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Waifukyo
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creation date : 05/01/2022
last update : 05/23/2026
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Selon Qureate, représenter des femmes adultes à petite poitrine est devenu « risqué » (sur les jeux fan-service)
Actualité


Yuji Usuda, le PDG de Qureate les développeurs des jeux Bunny Garden, a été interviewé par le magazine web japonais GameSpark.

Si je vous partage cela aujourd'hui c'est que selon lui créer des personnages féminins avec petite poitrine est aujourd'hui risqué au point de compromettre la sortie d'un jeu, même si le personnage est physiquement adulte.

Question : J'ai l'impression que le domaine où Qureate déploie le plus d'efforts, et où il faut en même temps faire preuve de la plus grande prudence, concerne les éléments érotiques destinés à un public masculin. Pourriez-vous nous parler des difficultés liées à la sortie d'un jeu érotique à l'ère Reiwa ?

Usuda : Oui, c'est assurément une question délicate. Tout d'abord, il est compréhensible que certaines personnes puissent trouver nos jeux dégoûtants, mais nous tenons à ce que personne ne soit blessé.

Par exemple, nous avons un jeu intitulé « beat refle », et nous avons reçu des commentaires indiquant que les scènes de massage rappelaient à certaines personnes des expériences de harcèlement sexuel. Cela nous a fait prendre conscience que certaines personnes ressentent cela, et nous avons décidé de veiller à ce que personne ne soit blessé.

Bien sûr, il est difficile de tout rendre parfait. Si quelqu'un dit que « Bunny Garden » lui rappelle un harcèlement sexuel subi dans un bar, nous n'y pouvons rien. Le thème étant le monde de la nuit, certains aspects sont, dans une certaine mesure, inévitables.

De plus, bien que les restrictions varient selon les plateformes, nous n'avons absolument aucune intention de « repousser les limites et de leur causer des problèmes ». Nous les consultons en conséquence et adoptons une approche visant à « proposer le maximum de contenu possible dans le respect des règles ».

[...]

Q : En parlant de liberté d'expression, j'ai entendu dire qu'il est difficile de représenter un personnage à petite poitrine, même une femme adulte, de nos jours. Qu'en est-il réellement ?

Usuda : Je pense qu'il est important de comprendre que les personnages à petite poitrine ont tendance à avoir l'air enfantins, ce qui comporte un risque important.

Q : Donc même pour des personnages adultes, avoir une petite poitrine comporte des risques, n'est-ce pas ?

Usuda : Les personnes qui ont vu nos derniers jeux nous disent souvent : « N'y a-t-il pas beaucoup de personnages aux formes généreuses ?» Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler.

Idéalement, j'aimerais diversifier les personnages. Cependant, il serait absurde d'inclure des représentations risquées qui empêcheraient la sortie du jeu.

Q : J'espère voir davantage de variations à l'avenir, pourvu qu'elles restent dans les limites du raisonnable. Y a-t-il d'autres aspects de l'expression auxquels vous tenez compte ?

Usuda : Je crois qu'il y a une différence entre l'érotisme humoristique et l'érotisme sérieux. Bien sûr, certaines personnes ne trouveront peut-être pas notre travail drôle. Mais je pense que pour les amateurs de ce genre de jeu, il se situe quelque part entre l'humour et le plaisir.

En revanche, si nous ajoutons des éléments explicites pour adultes (+18 ), j'ai l'impression que le jeu perd soudainement son côté humoristique. Auparavant, nous produisions nous-mêmes des œuvres pour adultes, mais nous avons arrêté et nous nous orientons désormais vers la création de contenu plus « gentleman ».

Aussi intéressant que soit le contenu, la simple présence d'éléments explicites (dans d'autres parties du jeu) en modifie l'atmosphère générale.

Q : Il existe assurément une forme de plaisir qui ne peut être obtenue que par une expression qui reste tout juste dans les limites de ce qui est acceptable.

Usuda : "Le voyez-vous ? Ou non ?" C’est ce frisson que nous recherchons, n’est-ce pas ? Laissez-vous emporter par nos œuvres.


Est-il réellement difficile d'avoir des contenus érotiques avec des personnages féminins à petite poitrine ?

Je ne suis pas 100% d'accord avec Usuda car je peux sortir une liste de personnages féminins mature à petite poitrine et avec apparence suggestive, de 2B à Aya de OneChanbara. Et ce n'est pas sorcier, avec les personnages à petite poitrine le coté gratifiant du fan-service va s'orienter généralement vers les fesses. Ce qui est le plus commenté ce sont les fesses de 2B, les fesses de Cammy, etc.

Cependant je comprends le problème des limites de créativité surtout quand on est spécialisé dans des concepts ou des contextes principalement érotiques, qu'il ne s'agit pas simplement de l'apparence d'un personnage comme les exemples plus haut. Que je prenne NIKKE qui est de plus populaire sur Internet pour son scénario captivant, ou Horizon Walker qui dépassant sans retenu les limites pour suggérer des scènes sexuelles, de ce que j'observe le fan-service tourne majoritairement autour des personnages à forte poitrine plutôt que celles à petite poitrine. Il est là le véritable problème, ce qui n'est pas abordé dans l'interview en réalité.

J'ai moi-même des personnages féminins avec petite poitrine et style anime qui ne font pas "enfant", par exemple ci-dessous Pinchan, Itachan, Maichan et Grechan. Elles sont bien non ?




J'ai déjà été censuré par Google pour ces contenus suggestifs ci-dessus, mais demain qu'en sera-t-il ? Devrais-je me concentrer mes projets sur des héroïnes exclusivement "généreuses" pour éviter des "problèmes" avec certaines personnes ?
Niche Gamer, Automaton - https://nichegamer.com/bunny-garden-2-developer-says-adult-women-with-small-chests-are-too-risky/
    tags : bunny garden qureate
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    posted the 05/23/2026 at 03:21 PM by masharu
    comments (8)
    malroth posted the 05/23/2026 at 03:30 PM
    "Tout d'abord, il est compréhensible que certaines personnes puissent trouver nos jeux dégoûtants, mais nous tenons à ce que personne ne soit blessé"

    J'ai explosé de rire

    Exserv a été gravement blessé
    mibugishiden posted the 05/23/2026 at 03:31 PM
    Tout depend du jeu, à mon sens si le jeu est serieux faut pas abuser sur la poitrine, genre je verrais pas Resident Evil ou Silent Hill avec une heroine qui a une poitrine enorme. Apres un RPG, JRPG, jeu d'aventure etc pourquoi pas.
    malroth posted the 05/23/2026 at 03:35 PM
    mibugishiden mais genre ça changerai quoi que l'heroine d'un RE a une forte poitrine ?

    Tu penses que ça la generai pour les combat ? Ça fait pas credible ? Je parle pas de la sexualiser mais juste qu'elle aie une forte poitrine mais habillé comme les autres heroines quoi.

    Pour moi perso ça ne change rien, grosse poitrine ou petite, ça ne m'a jamais sorti d'un jeu.
    mibugishiden posted the 05/23/2026 at 03:39 PM
    malroth moi ca me fait penser "fantasy" alors que pour moi un survival horror doit etre serieux.

    Apres faut voir de quoi on parle par forte poitrine, si c'est comme dans les gacha c'est un peu trop et exageré on est dans la pure fantasy, moi je suis pas fan de ce genre de trucs, alors que Miranda dans Mass Effect a une poitrine raisonnable mais sans exagérations non plus la c'est plutot realiste.

    C'est comme les mecs musclés, musclés raisonnablement c'est cool mais bodybuilders c'est ridicule.
    mibugishiden posted the 05/23/2026 at 03:41 PM
    Pour les mecs je pense justement à RE5 ou Chris c'est abusé les muscles, alors que dans les autres opus il est musclé mais de facon realiste.
    kikoo31 posted the 05/23/2026 at 03:49 PM
    je vais militer pour que les femmes à grosse poitrine se fassent une réduction mammaire
    masharu posted the 05/23/2026 at 04:50 PM
    J'ai édité le titre, on parle de certains jeux où le fan-service est clairement présent, identifiable. De NieR Automata à justement les jeux Qureate donc c'est le sujet, à des jeux +18. C'est là le coeur du sujet.

    mibugishiden Pour répondre sur Resident Evil spécifiquement, j'ai notamment fait un top des bikini Capcom, il a des contenus gratifiants sur des personnages féminins à petite poitrine dans la série mais ça constitue une niche dans la série dominée par Jill Valentine, Ashley Graham ou même Alcina Dimitrescu niveau représentation. Genre Cindy Lennox, tout le monde s'en fout. Et en effet pas sûr que Capcom pousse le fan-service sur Grace Ashcroft aujourd'hui (contrairement à sa mère).
    tokito posted the 05/23/2026 at 04:58 PM
    Chez les Américains, plus aucune femme n'a de bonnet supérieur à la taille B, il suffit de sortir dehors pour voir que c'est par soucis de réalisme (et non politique contre le méchant patriarcat Blanc)
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