(NEW YORK/TOKYO, 19 novembre (Reuters) - Sony est en pourparlers pour acquérir Kadokawa, le géant japonais des médias à l'origine du jeu "Elden Ring", ont déclaré deux sources au fait du dossier, alors que le géant de la technologie cherche à étoffer son portefeuille de divertissements.

Les négociations entre les deux parties sont en cours et, si elles aboutissent, un accord pourrait être signé dans les semaines à venir, ont déclaré les sources.

Sony s'est refusé à tout commentaire. Kadokawa a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires.



Si Sony achetait Kadokawa (société mère de From Software), ils auraient alors une participation de 84 % dans FromSoftware.



Mais également Spike Chunsoft et Acquire.



From Software a récupéré Elden Ring auprès de Bandai Namco au début de l'année.

Selon Reuters: