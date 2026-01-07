Les jeux qu'on aura jamais :
Final Fantasy 17
Final Fantasy IX Remake
Nier 3
Bloodborne Remake
The Last of Us 3
Spider-Man 3
Stellar Blade Blood Rain
Tomb Raider
Le prochain Souls de Fromsoft majeur
Le prochain Tales of
Le prochain remake de Resident Evil après Code Veronica
Les jeux qui risquent de rater 2027 :
Kingdom Hearts 4
Dragon Quest 12
Persona 6
Tides of Annihilation
Juda
Intergalactic: The Heretic Prophet
Tomb Raider: Catalyst
Complétez la liste.
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posted the 07/01/2026 at 06:28 PM by guiguif
D'autant plus si les jeux sortent en boîte sur d'autres supports, et que ces supports s'en sortent mieux.
Quelle putain de prise d’otage !
Tu crois qu’il y a blindé de portage Old Gen et Next Gen pour quoi ? Car après ça va pas être la même.
Encore une fois, le cas GTA VI a été la porte ouverte à ce choix de Playstation. Si le volume de précommandes avait été castrophique, on en serait pas là.
Maintenant, la majorité râle sur les réseaux, mais participent quand même à cette évolution, donc bon... Comme le souligne Playstation, ils ne font que s'aligner sur les tendances du marché...
Si on m’avait dit que j’allais faire des jeux éditeurs-tiers sur Switch 2, je ne l’aurais pas cru !
Vive Nintendo, vive les Gamekey Card et surtout la revente !
Aeris201 et Voldemort49 deviennent mes nouveaux amis !
Quelqu’un a-il un tabouret et une corde ?!
Mais dans les faits, on devait y arriver d'un moment à un autre.
brook1 Très certainement :/
Donc pour avoir une chance qu'Intergalactic soit en physique, il faudrait que la PS6 sorte fin 2027 en le proposant en demat sur cette dernière et en physique sur PS5 sinon c'est foutu
Naughty Dog arrivant tout le temps dans la dernière ligne droite de la gen, il reste encore cet espoir
Je dois dire que c'est vraiment LE dernier jeu que je voudrais en physique personnellement. Si je l'ai pas
Triste mais tout à une fin, une PS6 à 900 ou 1000 balles, une PS5 qui ne cesse de monter de prix, des abonnement PSN qui ne cessent de monter (qu'on ne me parle pas de RAM), une communication en berne, un quasi tout GaaS avec un résultat calamiteux, la fin annoncée du physique, leur VR2 quasi abandonné malgré un prix élevé...quelle horrible gen
Autant j'ai toujours pris les consoles sony portable comme de salon, autant la PS5 sera ma dernière pour le moment, on verra avec le temps mais pour l'instant impossible de mettre 1 EUR de plus chez PS
C'est difficile hein
Ici sur Gamekyo, ça ne changera rien malheureusement car c’est un "petit" sute mais si ça gueulait fort aux USA, ça pourrait peut-être changer les choses
Je croise les doigts
Vous allez passer au PC les amis ? Moi je réfléchis vraiment en tant que pro Consoleux PlayStation ……Après il y a les exclusivités mais ……Je sais pas …..
J'imagine qu'il fera un excellent presse jaquette pour les "codes dans la boite" à venir
Prochain State of Play et ce sera vite oublié
Et après ?
Restriction d'utilisation ou contenu censuré selon l'âge ou la région
Possession d'un compte obligatoire pour accéder à de meilleur version des jeux
Pub in game, peut être sous forme de bandeau en haut i en bas de l'écran
De toute façon Sony tente de fister les gamers depuis un moment, et comme à chaque fois ça fonctionne, pourquoi s'arrêter
(À moins qu’ils en fasse un argument marketing pour vendre la Switch 2 et poussent les éditeurs à rebasculer sur carte normal en baissant les coûts des cartouches).
Je dois juste mettre à jour quelques truc sur le PC (processeur pour être un peu tranquille mais j'ai déjà 64go de ram et une bonne carte graphique)