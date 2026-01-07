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guiguif
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guiguif > blog
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Tous ces jeux ne sortiront donc jamais en boite sur Playstation
Les jeux qu'on aura jamais :

Final Fantasy 17
Final Fantasy IX Remake
Nier 3
Bloodborne Remake
The Last of Us 3
Spider-Man 3
Stellar Blade Blood Rain
Tomb Raider
Le prochain Souls de Fromsoft majeur
Le prochain Tales of
Le prochain remake de Resident Evil après Code Veronica

Les jeux qui risquent de rater 2027 :

Kingdom Hearts 4
Dragon Quest 12
Persona 6
Tides of Annihilation
Juda
Intergalactic: The Heretic Prophet
Tomb Raider: Catalyst

Complétez la liste.
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    posted the 07/01/2026 at 06:28 PM by guiguif
    comments (50)
    skuldleif posted the 07/01/2026 at 06:29 PM
    En boîte et revendable seulement sur switch 2
    jenicris posted the 07/01/2026 at 06:30 PM
    Rater 2027 tu veux dire
    guiguif posted the 07/01/2026 at 06:31 PM
    jenicris Ouais
    magneto860 posted the 07/01/2026 at 06:31 PM
    Mais chez Sony ils changeront ptet d'avis quand ils pleureront parce que leurs ventes sont "en-dessous des attentes".

    D'autant plus si les jeux sortent en boîte sur d'autres supports, et que ces supports s'en sortent mieux.
    walterwhite posted the 07/01/2026 at 06:32 PM
    Me dire que le seul moyen d’avoir ces jeux sera en démat’ me glace le sang…

    Quelle putain de prise d’otage !
    ratchet posted the 07/01/2026 at 06:34 PM
    skuldleif tu crois vraiment que la S2 va faire tourner les jeux PS6 / Xbox Next ? C’est beau de rêver.

    Tu crois qu’il y a blindé de portage Old Gen et Next Gen pour quoi ? Car après ça va pas être la même.
    e3ologue posted the 07/01/2026 at 06:34 PM
    Pour le coup je pense que les jeux déjà annoncés et qui sortiront sur PS5 auront une forme de dérogation.
    ziggourat posted the 07/01/2026 at 06:35 PM
    skuldleif Si Playstation assume ce choix jusqu'au bout et que les joueurs valident, les autres éditeurs suivront, idem pour Nintendo.

    Encore une fois, le cas GTA VI a été la porte ouverte à ce choix de Playstation. Si le volume de précommandes avait été castrophique, on en serait pas là.

    Maintenant, la majorité râle sur les réseaux, mais participent quand même à cette évolution, donc bon... Comme le souligne Playstation, ils ne font que s'aligner sur les tendances du marché...
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 06:35 PM
    Tu remues le couteau dans la "play"...je sors
    guiguif posted the 07/01/2026 at 06:37 PM
    ziggourat Je pense que la décision a été prise bien en amont. Tu ne te dis pas " je vais niquer le marché physique du jour au lendemain" juste parce que le jeu le plus attendu de l'univers se vend comme des petits pains en demat.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 06:39 PM
    guiguif récemment PlayStation disait a ses investisseurs, qu'ils allaient monétiser leurs joueurs. En voilà l'un des ex
    nyseko posted the 07/01/2026 at 06:44 PM
    Quand on disait que l'arrêt de la sortie des jeux sur PC n'était pas une bonne nouvelle et que Sony allait devoir trouver une autre entrée d'argent...
    brook1 posted the 07/01/2026 at 06:46 PM
    ziggourat Les éditeurs tiers sont très heureux du move de Sony, ça fait des années qu'ils le voulaient en off.
    icebergbrulant posted the 07/01/2026 at 06:46 PM
    Quelle tristesse !

    Si on m’avait dit que j’allais faire des jeux éditeurs-tiers sur Switch 2, je ne l’aurais pas cru !

    Vive Nintendo, vive les Gamekey Card et surtout la revente !

    Aeris201 et Voldemort49 deviennent mes nouveaux amis !
    Quelqu’un a-il un tabouret et une corde ?!
    simbaverin posted the 07/01/2026 at 06:46 PM
    nyseko Cela n’a rien a voir je pense…..
    ziggourat posted the 07/01/2026 at 06:48 PM
    guiguif Je suis d'accord avec toi, tu as sans doute raison même si je pense quand même que si GTA VI avait totalement flopé sur les précommandes avec une vague d'indignation, PS aurait reculé et attendu encore avant de se lancer.

    Mais dans les faits, on devait y arriver d'un moment à un autre.

    brook1 Très certainement :/
    yanssou posted the 07/01/2026 at 06:48 PM
    C'est donc terminé, Pc is coming
    niflheim posted the 07/01/2026 at 06:49 PM
    Je comprend pas trop leur timing avec l'arrêt en janvier 2028

    Donc pour avoir une chance qu'Intergalactic soit en physique, il faudrait que la PS6 sorte fin 2027 en le proposant en demat sur cette dernière et en physique sur PS5 sinon c'est foutu

    Naughty Dog arrivant tout le temps dans la dernière ligne droite de la gen, il reste encore cet espoir

    Je dois dire que c'est vraiment LE dernier jeu que je voudrais en physique personnellement. Si je l'ai pas
    ootaniisensei posted the 07/01/2026 at 06:55 PM
    ravyxxs posted the 07/01/2026 at 06:57 PM
    nicolasgourry
    wickette posted the 07/01/2026 at 06:59 PM
    ...Surfer sur GTA pour entreprendre les pires démarches, il n'y a que le Sony moderne pour faire ça.

    Triste mais tout à une fin, une PS6 à 900 ou 1000 balles, une PS5 qui ne cesse de monter de prix, des abonnement PSN qui ne cessent de monter (qu'on ne me parle pas de RAM), une communication en berne, un quasi tout GaaS avec un résultat calamiteux, la fin annoncée du physique, leur VR2 quasi abandonné malgré un prix élevé...quelle horrible gen

    Autant j'ai toujours pris les consoles sony portable comme de salon, autant la PS5 sera ma dernière pour le moment, on verra avec le temps mais pour l'instant impossible de mettre 1 EUR de plus chez PS
    mizuki posted the 07/01/2026 at 07:00 PM
    La switch 2 qui gagne en intérêt d'un coup au moins pour les tiers Ca va être cool Persona / DQ / Tales Of dessus si ils passent à 2028
    nyseko posted the 07/01/2026 at 07:02 PM
    simbaverin Je pense que tu te trompe.
    escobar posted the 07/01/2026 at 07:03 PM
    Quelle tristesse cette génération
    vonkuru posted the 07/01/2026 at 07:10 PM
    Star Interstellar
    vyse posted the 07/01/2026 at 07:10 PM
    ca va les gars tranquil on va pas non plus en faire 15k articles, on va survivre hein
    masharu posted the 07/01/2026 at 07:12 PM
    vyse Applique ton propre conseil : ne clique pas, ne vient pas, ne poste pas de commentaire.

    C'est difficile hein
    simbaverin posted the 07/01/2026 at 07:15 PM
    nyseko Peut être …..Mais je pense pas vraiment…..
    deathegg posted the 07/01/2026 at 07:16 PM
    vyse Bha va voir ailleurs. Va en urkaine ou en iran, y parait que c'est magnifique à cette époque de l'année.
    icebergbrulant posted the 07/01/2026 at 07:18 PM
    vyse Pour le coup, je dirai au contraire, j’aimerais que ça gueule tous les jours
    Ici sur Gamekyo, ça ne changera rien malheureusement car c’est un "petit" sute mais si ça gueulait fort aux USA, ça pourrait peut-être changer les choses

    Je croise les doigts
    ratchet posted the 07/01/2026 at 07:19 PM
    icebergbrulant inutile. L’économie qu’ils vont engendrer sera bien au dessus des plaintes. Question de thune encore une fois. (Coup de production tout-ca, monopole du prix sur le store etc) ce n’est que le début. Après ça sera la suppression des boites etc…
    simbaverin posted the 07/01/2026 at 07:19 PM
    deathegg guiguif jenicris walterwhite wickette

    Vous allez passer au PC les amis ? Moi je réfléchis vraiment en tant que pro Consoleux PlayStation ……Après il y a les exclusivités mais ……Je sais pas …..
    icebergbrulant posted the 07/01/2026 at 07:20 PM
    ratchet Laisse moi espérer

    jenicris posted the 07/01/2026 at 07:21 PM
    simbaverin j'ai deja un PC et non pour un tout un tas de raisons je passerai jamais full PC
    kwathor posted the 07/01/2026 at 07:21 PM
    La fin du partage : https://www.youtube.com/watch?v=kWSIFh8ICaA
    masharu posted the 07/01/2026 at 07:22 PM
    simbaverin Non ça ne risque pas.
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 07:22 PM
    jenicris j'ai la flemme de passer full pc aussi...pas mon délire
    jenicris posted the 07/01/2026 at 07:23 PM
    romgamer6859 puis ceux qui veulent se monter un PC maintenant, bon courage
    marchand2sable posted the 07/01/2026 at 07:24 PM
    Je souhaite de tout cœur des ventes catastrophique pour leurs PS6 a 1000 euros.
    oreillesal posted the 07/01/2026 at 07:24 PM
    Mince, que vais-je donc bien pouvoir faire de mon lecteur disque PS5 pro, acheté au prix fort durant la rupture?
    J'imagine qu'il fera un excellent presse jaquette pour les "codes dans la boite" à venir

    Prochain State of Play et ce sera vite oublié
    neetsen posted the 07/01/2026 at 07:26 PM
    Et dire qu'il y en a encore qui joue les surpris alors que déjà à l'air de fin PS4 c'était évident que ça allait arrivé
    Et après ?
    Restriction d'utilisation ou contenu censuré selon l'âge ou la région
    Possession d'un compte obligatoire pour accéder à de meilleur version des jeux
    Pub in game, peut être sous forme de bandeau en haut i en bas de l'écran

    De toute façon Sony tente de fister les gamers depuis un moment, et comme à chaque fois ça fonctionne, pourquoi s'arrêter
    yanssou posted the 07/01/2026 at 07:26 PM
    jenicris romgamer6859 Quelle est l'idée du coup ?
    pimoody posted the 07/01/2026 at 07:28 PM
    J’ai envie de dire Switch 2, mais bon ils vont en profiter pour refourguer à mort du GKC, déjà que Square ne fait plus que ça…

    (À moins qu’ils en fasse un argument marketing pour vendre la Switch 2 et poussent les éditeurs à rebasculer sur carte normal en baissant les coûts des cartouches).
    aeris201 posted the 07/01/2026 at 07:32 PM
    nicolasgourry Tu remues le couteau dans la "play"...je sors

    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 07:36 PM
    yanssou je vais garder ma série x et ma ps5 et rester en cross gen je pense (le démat ne me dérange pas, même si je suis pour le choix, bien sûr), je dis cela aussi à cause du prix des consoles (+ 1000) et pas forcément pour le "tout démat".
    guiguif posted the 07/01/2026 at 07:39 PM
    simbaverin sans doute, plus aucun intérêt à rester sur PS.
    boston45 posted the 07/01/2026 at 07:40 PM
    Tu penses sincèrement qu'avec la conjoncture actuelle la ps6 sortira avant 2028 grand minimum ? Vu le contexte actuel du marché c'est impossible. C'est quelque chose de prévu depuis longtemps par Sony ne sois pas Naif. Je suis même pas sur que la ps6 sorte en 2028 tellement c'est incohérent vu le contexte actuel. Les jeux prevus sur PS5 sortiront en boite, ça n'existe pas une politique aussi drastique en pleine génération. C'est toujours une nouvelle génération qui peut permettre une nouvelle politique. C'est comme si Sony ne faisait que des ps5 digitales maintenant, absolument inconcevable. Si certains de ces jeux ne sortent pas en boite, ce sera tout simplement parcequ'ils étaient prévu sur ps5 a la base mais sortiront sur PS6 tout simplement
    yanssou posted the 07/01/2026 at 07:42 PM
    romgamer6859 le cross gen sera très impacté et le psn est vraiment pas ouf niveau tarif, je préfère de loin Steam.
    deathegg posted the 07/01/2026 at 07:42 PM
    simbaverin Perso, j'étais déjà sur PC et PS5. Jeu indé et émulation sur PC et AAA pour PS5. Maintenant, ce sera full piratage sur PC.

    Je dois juste mettre à jour quelques truc sur le PC (processeur pour être un peu tranquille mais j'ai déjà 64go de ram et une bonne carte graphique)
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 07:43 PM
    yanssou ouais mais quand t'as tous tes jeux sur une console, t'as pas envie d'aller ailleurs justement, le playanywhere limite cela si tu fais xbox => pc mais bon...
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