Les jeux qu'on aura jamais :



Final Fantasy 17

Final Fantasy IX Remake

Nier 3

Bloodborne Remake

The Last of Us 3

Spider-Man 3

Stellar Blade Blood Rain

Tomb Raider

Le prochain Souls de Fromsoft majeur

Le prochain Tales of

Le prochain remake de Resident Evil après Code Veronica



Les jeux qui risquent de rater 2027 :



Kingdom Hearts 4

Dragon Quest 12

Persona 6

Tides of Annihilation

Juda

Intergalactic: The Heretic Prophet

Tomb Raider: Catalyst



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