Lorsque Dynasty Warriors Origins sortira sur Nintendo Switch 2 au début de l'année prochaine, il tournera à 30 fps. Koei Tecmo a expliqué pourquoi.Dynasty Warriors Origins tournait initialement à 60 fpssur d'autres plateformes. Techniquement, la Nintendo Switch 2 pourrait également le faire. Tomohiko Sho, directeur de la marque Omega Force, a indiqué qu'il serait possible d'atteindre 60 fps sur la console si le nombre de soldats était réduit, comme dans les précédents opus de la série.
Lors d'un événement au TGS 2025, Sho a déclaré :
« La version Swith 2 est réglée à 30 fps, et la stabilité du jeu est une priorité du développement. Comme c'est une excellente machine, je pense qu'il serait possible de l'afficher à 60 fps si nous réduisions le nombre de soldats au même niveau que dans les précédents Dynasty Warriors. Cependant, pour ce jeu, nous pensons qu'il serait préférable d'avoir des milliers de soldats et de jouer à 30 fps. C'est un excellent produit, alors profitez-en.»
Dynasty Warriors Origins sortira sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026.
Source : https://nintendoeverything.com/dynasty-warriors-origins-switch-2-frame-rate/
posted the 09/27/2025 at 06:32 PM by link49
Je rappelle que c'est un jeu qui ne sort que PS5/XSX/PC donc c'est tout à fait normal et logique que la version S2 tourne moins bien que la version PS5