Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49
link49
> blog
[Metroid Prime 4: Beyond] Modes Qualité et Performance sur Switch 2
Metroid Prime 4 : Beyond aura deux modes d'affichage sur Nintendo Switch 2 :
Pour rappel, le jeu sortira le 04 décembre prochain.
De quoi finir l'année en beauté.
Source :
https://x.com/crococlock/
posted the 09/17/2025 at 05:13 AM by link49
link49
comments (
44
)
link571
posted
the 09/17/2025 at 06:17 AM
Il me manque juste la console collector et j aurais sauter le pas. La j’hésite maintenant…
cyr
posted
the 09/17/2025 at 06:22 AM
60 fps c'est amplement suffisant.
soulfull
posted
the 09/17/2025 at 06:22 AM
Trés sympa mais pas au point de craquer pour une switch 2 pour ma part. Tant qu'il tourne en 60 fps sur Switch 1 c'est top.
suikoden
posted
the 09/17/2025 at 06:33 AM
Ma tele gere pas le 120 Hz ca me va du coup !
thelastone
posted
the 09/17/2025 at 06:56 AM
Ça sert à rien le 120 fps sauf sur des jeux demandant une très haute précision comme les fps compétitifs
kisukesan
posted
the 09/17/2025 at 07:04 AM
thelastone
oui, je l'ai mis sur silksong, c'est pas ouf
djfab
posted
the 09/17/2025 at 07:08 AM
Thelastone
: si ça sert, c'est encore plus fluide, surtout dans un FPS comme Metroid Prime 4 ! J'avais tester sur Ratchet PS5 qui montait à 90 fps, j'ai bien senti la différence et c'est très confortable. Mais c'est pas indispensable c'est sur.
akinen
posted
the 09/17/2025 at 07:10 AM
Encore faudrait-il que la switch reconnaisse mon 4.1 et mon 120hz sur ma OLED C4, comme l’ensemble de mon installation et ma PS5.
zephon
posted
the 09/17/2025 at 08:40 AM
soulfull
je pense pas que la version switch 1 tourne à 60
soulfull
posted
the 09/17/2025 at 08:48 AM
zephon
je pense/espère un 720p/1080p 60 fps. je pense que c'est possible.
rogeraf
posted
the 09/17/2025 at 08:53 AM
Bon rendu, c'est cool. Sinon le site c'est de la ruine erreur 504, ca fait un mois
gaeon
posted
the 09/17/2025 at 09:24 AM
Attention Metroid Prime c'est plus du "FPA" (pour adventure). On est pas sur un jeu exigeant, compétitif ou ulra nerveux nerveux dans ses gunfights. Même si ceux qui ont une TV compatible 120 fps n'auront probablement pas d'intérêt a aller vers le mode performance
micheljackson
posted
the 09/17/2025 at 09:25 AM
cyr
suffisant pour toi.
Mais il faut avoir une télé capable d'afficher 120fps, donc 120hz, sinon évidemment que 120fps sur une télé 60hz tu ne verras pas la différence.
thelastone
Mais n'importe quoi, le but n'est pas d'être utile et de "servir", c'est un confort visuel.
sonilka
posted
the 09/17/2025 at 09:31 AM
gaeon
en théorie il y a un multi de prévu. Du moins y a quelques années ca avait été annoncé. C'est meme en partie pour ca que RS avait recruté des anciens de DICE.
maxx
posted
the 09/17/2025 at 09:32 AM
thelastone
Ah sisi ça sert. Rien que d'arriver dans les 90fps ça se sent. Que ce soit visuellement mais aussi manette en main. Après les gains en terme de "performances en jeu" sont à juger en fonction des jeux mais le confort est clairement là. Après chacun est plus ou moins sensible à cela.
Pour tous les jeux compatibles, je sélectionne le mode avec le plus de FPS, ma télé étant compatible. Sauf cas exceptionnels ou les performances sont flinguées comme BMW et son mode 60fps à base de frame gen tout dégueu. Là vaut mieux le 40fps qui est déjà un bon gain par rapport au 30fps (visuellement, les gains ne sont pas linéaires en terme de confort visuel et de 30 à 40 la différence se sent déjà bien).
Donc là ce sera 120fps. Par contre, vu la gueule du HDR sur l'écran de la Switch 2, ils devraient éviter d'en faire trop la promotion...
micheljackson
posted
the 09/17/2025 at 09:35 AM
maxx
Ils disent que ça ne sert à rien mais se sont tous précipités sur les versions Switch 2 des jeux qu'ils avaient déjà sur Switch 1 pour gagner des FPS ces hypocrites
ghostdeath
posted
the 09/17/2025 at 09:36 AM
J'ai pas d'écran qui gère le 120hz via l'hdmi donc 4k60hz pour ma part
Metroid Prime Remastered était à 900p en docké donc croire au 1080p60fps j'y crois pas perso
soulfull
playshtayshen
posted
the 09/17/2025 at 10:23 AM
micheljackson
ça se voit qu'il a pas de tv 120Hz. Je refais re 4 remake sur ps5 pro avec le mode frame rate élevé et je peux vous dire qui ya une belle différence
sosky
posted
the 09/17/2025 at 10:59 AM
Sur Switch 1 c'est comment ?
Portable : 720p 60 fps ?
Docké : 900p 60 fps ?
gaeon
posted
the 09/17/2025 at 11:17 AM
sonilka
WTF bordel, j'y avais pas pensé. Ca serait pas déconnant de mettre du jeu en ligne
nicolasgourry
posted
the 09/17/2025 at 11:24 AM
micheljackson
c'est pas une histoire d'hypocrisie, mais de logique, c'est pas le nombre de FPS qui est important, mais la stabilité, il vaut mieux un 30FPS stable que 60FPS instable car ça dépend du support, après si le support permet de faire du 60FPS stable, évidement c'est mieux.
micheljackson
posted
the 09/17/2025 at 12:19 PM
nicolasgourry
Non mais ça sort d'où tes fps instables ?
Il veut mieux 60fps que 30 fps, et il vaut mieux 120fps que 60fps.
(après je ne suis pas au courant de ce qui se fait chez xbox et playstation, je joue sur PC et mes fps sont stables.)
cidkageno
posted
the 09/17/2025 at 12:34 PM
maxx
ou tu vois qu'ils font la promotion du HDR ? Il y a du HDR donc c'est precisé dans les specs. Rien de plus.
djfab
posted
the 09/17/2025 at 01:38 PM
Nicolasgourry
: je rejoins
Micheljackson
. Si un jeu oscille entre 60 et 70 fps par exemple c'est instable, mais c'est toujours au moins deux fois plus fluide qu'un 30 fps stable, donc mieux.
cyr
posted
the 09/17/2025 at 02:06 PM
playshtayshen
tu es encore la, pathétique. Et tu parle dans mon dos.
Ouai ben 240 hz c'est mieux que 120 hz.
Mais ça rend t'il le jeux meilleur ?
drybowser
posted
the 09/17/2025 at 02:12 PM
Idem ce sera sur Switch 1 pas de quoi justifier l'achat d'une Switch 2, 60 fps 1080 p amplement suffisant
playshtayshen
posted
the 09/17/2025 at 02:26 PM
cyr
je parle pas sur ton dos vu que tu lis les commentaires.
Ça rend le jeux plus agréable. Sinon on serais resté sur du 12 fps de la nintendo 64
thelastone
posted
the 09/17/2025 at 02:30 PM
Micheljackson
pour les jeux switch 1 vers 2 c'est 30 vers 60 ça change tout alors que 120fps c'est juste un bonus yabrien d'hypocrite dedans lol
micheljackson
posted
the 09/17/2025 at 03:06 PM
thelastone
Si tu ne vois pas la différence entre 60fps et 120, c'est que tu n'as pas l'écran capable de les diffuser, ou pire que tu te fies aux vidéos comparatives qui te montrent côte à côte 60fps et 120fps...sur une vidéo en 60fps
seb84
posted
the 09/17/2025 at 04:53 PM
Rappellez moi sur NS1 ça sera quoi? 1080p/60 en dock? 720/60 en portable?
thelastone
posted
the 09/17/2025 at 05:05 PM
Micheljackson
Tu comprends rien à ce que je raconte ou quoi ? 30 a 60 fps c'est nécessaire pour pas sentir de ralentissement 60 a 120 c'est du bonus car c'est déjà fluide a 60 , j'ai jamais dis que c'était pas mieux..
micheljackson
posted
the 09/17/2025 at 05:28 PM
seb84
La version NS1, ça sera en 4K 120fps sur Citron.
nicolasgourry
posted
the 09/17/2025 at 05:45 PM
djfab
vous dites pas la même chose exactement,
micheljackson
dit "Non mais ça sort d'où tes fps instables ? Il veut mieux 60fps que 30 fps, et il vaut mieux 120fps que 60fps." comme si il comprenait pas qu'il y a une différence entre "ciblé" 30/60/120 FPS et que ce soit stable, comme si c'était toujours stable, c'est pas systématiquement le cas, donc lui regarde juste "30/60/120" ça suffit pour dire que le jeu est stable en permanence à "30/60/120", toi tu dis que l'oscillation 60/70 (donc toi tu admets qu'il y a des oscillations, une instabilité) que la différence n'étant que de 15% (60à70) ça gène pas, moi je pense que le soucis c'est que déjà 15% ça peut jouer sur un jeu ou il faut être précis dans un mouvement, maximum pour moi c'est 5% d'écart, pour que ça soit à peine perceptible.
cyr
posted
the 09/17/2025 at 05:46 PM
playshtayshen
donne moi un jeux N64 qui tourne a 12 fps.
djfab
posted
the 09/17/2025 at 07:24 PM
nicolasgourry
: pour bien comprendre donc, tu préfères un jeu à 30 fps stable, qu'un jeu qui varie entre 70 et 100 fps par exemple ? Je trouve ça étonnant, car dans le 1er cas, ce sera constamment pas très fluide, et dans le second cas on variera entre le fluide et le très fluide. Pour ma part le choix est vite fait !
maxx
posted
the 09/17/2025 at 08:10 PM
cidkageno
Est-ce que sur PS5/Series ils précisent tout le temps quand il y a du HDR a côté des définitions et framerate? Non parce que c'est plutôt courant. Mais là ils le précisent bien, comme lors de la promotion de la console, alors que l'implémentation du HDR sur cette console est a chier du fait de l'écran vraiment mauvais sur ce point là. Ils devraient se faire petit là dessus ça c'est un vraie déception (en portable)
nicolasgourry
posted
the 09/17/2025 at 09:33 PM
djfab
Oui tu as bien comprit.
C'est ton raisonnement que je trouves étonnant, moi il est logique le mien.
Je préfère un jeu à 30FPS stable, qu'un jeu qui oscille entre 70 et 100FPS.
La raison est simple : l'écart n'est pas entre "pas très fluide" et "très fluide". L'écart est entre la constance et le déséquilibre.
Un jeu qui passe de 70 à 100FPS ne gagne pas en fluidité,
il perd en stabilité
. C'est un écart de 30 %. Les changements brusques de rythme peuvent être très désagréables pour l'œil et donner l'impression de saccades constantes, même si la vitesse moyenne est élevée.
Pour moi, le confort visuel d'un jeu ne se mesure pas à sa vitesse maximale, mais à sa capacité à maintenir une cadence constante.
Je vais utiliser une analogie : Un coureur qui alterne des sprints à 15 km/h et des ralentissements à 10 km/h. Même s'il est plus rapide en moyenne, les à-coups te donneront un sentiment de malaise. C'est ce qui se passe avec le framerate. Un 30FPS constant, c'est comme un joggeur à 10 km/h : c'est lent, mais la régularité rend l'expérience confortable.
Le choix est vite fait pour moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons que toi.
parliz
posted
the 09/17/2025 at 11:06 PM
sosky
Sur Switch 1 c'est comment ?
Portable : 720p 60 fps ?
Docké : 900p 60 fps ?
Ça m'étonnerait, je verrais plutôt du 540p-720p en portable et 720p-900p en docké (fixe ou dynamique), pour le framerate ça devrait logiquement être 60 fps comme tous les Metroid Prime mais méfiance, on parle de la Switch 1 qui est dans la catégorie PS360+/WiiU+ qui sont connues pour avoir du mal avec le framerate même pour du 30 fps stable, pareil pour la résolution vu que les jeux Switch 1 les plus exigeants sont très souvent en dessous de 720p en portable (même Metroid Prime Remaster) et idem sur PS360 ou beaucoup de jeux exigeants étaient en 576p (MGS4 par exemple), la Switch 1 fait un peu mieux que ces consoles visuellement mais pour la performance ça reste très similaire, après c'est Retro Studio donc ce sera peut être un peu mieux mais vu le recul qu'on a avec la console ce serait étonnant voire une prouesse.
djfab
posted
the 09/18/2025 at 05:25 AM
nicolasgourry
: " l'écart n'est pas entre "pas très fluide" et "très fluide" : bein si, désolé ! Pourquoi sinon !? Tu n'auras pas de saccade si on varie de 70 à 100 ! Ce sera juste toujours très fluide voir très très fluide par moment. Quand tu passes de très très fluide à très fluide, il n'y a aucune gène ! Par contre jouer tout le temps à 30 fps, bein là c'est pas agréable, même si c'est stable. C'est comme rouler sur une auto route à 80 km / s stable avec régulateur ou rouler entre 110 et 130, le 2ème option est préférable !
Bref, je crois qu'on ne sera pas d'accord, tant pis ! Faudrait faire un sondage !
starship
posted
the 09/18/2025 at 01:50 PM
Djfab pas du tout d'accord avec ce que tu dis.
Les drop de fps c'est juste horrible niveau ressenti/experience.
De nombreux jeux console comme pc ont démontré par le passé qu'il fallait mieux avoir un 30fps constant qu'un unclock 60fps avec des drop de 10/15/20/30fps. Sans parler des histoires de déchirement d'image etc.
Cette logique s'applique également au dessus de 60fps, même si aujourd'hui certaines technologies ont été ajoutées aux écrans pour mieux gérer ces baisses (contre le déchirement etc). En revanche un drop de 120 à 70fps ça fait toujours mal.
cidkageno
posted
the 09/18/2025 at 02:39 PM
maxx
Tout le temps non mais tres souvent oui.
yamine
posted
the 09/18/2025 at 03:35 PM
Le jeu tournera comme le remastered.
900p 60fps dock
720p 60fps portable. Donc aucun soucis sur la switch 1.
parliz
posted
the 09/18/2025 at 08:35 PM
yamine
il est en 600p en portable le remastered non ? des fois les infos sont pas exactes mais c'est bien ça il me semble, et Prime 4 sera plus exigeant logiquement donc on sait jamais, mais bon c'est Retro Studio donc on verra bien même si je m'attends pas a des miracles sur Switch 1.
maxx
posted
the 09/18/2025 at 11:01 PM
cidkageno
Je serais curieux de voir les jeux de cette année où ça a été mentionné... Typiquement voilà ce qu'on a comme avec AC Shadows
https://www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed/news/3S3Ddt4Hmcyzk1PTIkGgjs/consoles-specs-tech-qa
.
Tout ça pour dire que l'implémentation du HDR sur la Switch 2 en mode portable est vraiment une blague et ils devraient la jouer profil bas car vraiment c'est une grosse déception là dessus.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
