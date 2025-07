Après avoir suivi toutes les discussions sur Final Fantasy VII Rebirth, un jeu qui, malgré sa note de 92 sur Metacritic et son titre de meilleur joueur de l'année, et est régulièrement cité comme l'un des meilleurs jeux jamais créés et qui est pourtant loin d'égaler les ventes du premier remake. Les estimations tablent sur 3 à 4 millions d'exemplaires vendus avant sa sortie sur PC.Maintenant, Death Stranding 2 : On the Beach, un jeu dans une situation similaire, est la suite d'un jeu PS4, exclusif à la PS5. Même s'il a été joué par des millions de joueurs via des services d'abonnement et vendu à des millions d'exemplaires, certains ont du mal à croire qu'il rencontrera un succès similaire, voire proche, pour plusieurs raisons :- Suite directe- Le premier jeu a été assez controversé et beaucoup de nouveaux joueurs l'ont essayé sans l'apprécier (beaucoup l'ont quand même apprécié)- Son gameplay n'est pas vraiment été attrayant pour le grand publicSelon vous, quelles sont ses chances de succès ?Source : https://www.resetera.com/threads/do-you-think-that-death-stranding-2-will-underperform-in-sales.1215234/