Je voulais la Switch 2 pour jouer à Mario Kart World, et je suis en train de me rendre compte que la facture est salée :- 499 € la console avec Mario Kart World- 89 € la nouvelle manette pro avec ses sticks incroyables- 39 € la plante Piranha en 480p- 59 € la carte Micro SD Express de 256 Go pour récupérer mes jeux de Nintendo Switch 1 démat qui sont sur une SD de 400 Go actuellement et jouer aux jeux puisque ça sera comme sur PS5 et Xbox désormais, faudra les installer sur le disque de la console...- 69 € la manette GameCube car trop mignonne- 44 € de Street Fighter 6 parce que je veux jouer avec MaiJ'en suis à 868 €, j'ai jamais dépensé autant pour une console, c'est le prix de la PS5 ProJe vais devoir rentabiliser tout cela en multipliant les articles sur Gamekyo, c'est triste à la fois pour moi qui vais dépenser beaucoup, et pour vous qui allez voir plein d'articles SuzuKube... Mais ça sera la faute à Nintendo et l'inflation. Wala.Nan, en vrai, achetez juste le pack avec Mario Kart World et attendez pour la suite, et si Mario Kart ne vous interesse pas, restez sur votre Switch OLED comme l'a dit Doug Bowser