Le rien

Bon.



J’ai l’impression que le précédent post sur le sujet est chez certains entré dans une oreille pour sortir par le cul donc je pense qu’un rappel un peu plus brutal est devenu nécessaire. Merci les Game Awards.



Quand j’ai dit de lever le pied sur le sujet du wokisme, l’objectif n’était pas de passer de 100 posts à 99. La satisfaction du -1 %, je laisse ça à un ministre de l’intérieur. Va vraiment falloir que certains dont je ne citerais pas le nom mais qui se reconnaîtront parfaitement arrêtent sérieusement de faire une fixette inutile sur la diversité et associée car, et je n’aurais jamais cru le dire, l’anti-wokisme est devenu aussi chiant que le wokisme. Bravo. Vous venez une fois de plus de démontrer qu’avec un miroir, le reflet d’un tas de merde, ça ressemble toujours à un tas de merde.



Je n’empêcherais pas les débats quand ils auront lieu d’être et à aucun moment, je ne suis là pour essayer de vous faire changer d’avis quel que soit votre foutu bord. C’est le votre, et ici ce n’est pas une dictature ou le pendant droitard de Era. Pour autant, le problème il faut le dire est l’absence continuelle d’auto-modération de chacun au point de devenir aussi extrémiste que ceux qu’ils prétendent combattre.



« Ouais mais la liberté d’expression ! » La liberté d’expression vous autorise à dire tout ce que vous voulez dans le cadre de la légalité mais à voir des propos multiples frôlant de très près l’homophobie et le racisme, apprenez si besoin que toute liberté est relative. Et ça vaut dans les deux sens, même de l’autre qui hurle au nazisme dès que l’on est contre la moindre dose de progrès.



Et j’ai l’impression de me répéter en disant encore une fois que si la politique DEI est présente et que chacun a le droit d’être d’accord ou inversement d’être contre, il serait sage de vous montrer un peu plus mesuré au lieu de cracher ou condamner tout ce qui bouge. Oui j’en ai vu applaudir l’échec commercial de Dragon Age : The Veilguard en allant jusqu’à souhaiter la mort de son développeur, comme si les mecs avaient pondu le plus gros étron de l’histoire du Jeu Vidéo. Pas de bol, le jeu est objectivement bon. Son problème vient d’un perso de merde et du fait de s’appeler Dragon Age au final, mais le jeu reste bon sans être excellent mais qu’importe, y a du DEI bien marqué donc c’est forcément de la merde à enterrer.



Et bien entendu, ce même type de condamnation ressort déjà pour la nouvelle licence des Dogs car oui, on connaît les avis sur le sujet de Druckmann et certes, le design du perso est pour l’heure moins marquant que ceux qu’ils ont fait par le passé (après, avoir un avis aussi tranché en 2 minutes, faut le faire hein…). Mais là où l’exemple est parlant, c’est qu’en prenant du recul, je remarque surtout que ceux qui veulent lutter contre les extrémistes de la diversité ne parvienne même plus à tolérer la moindre forme de diversité. Et là on n’est plus dans le débat. Là, c’est condamnable.



Que tel ou tel développeur soit siglé DEI, va quand même falloir vous mettre dans la tête qu’un personnage féminin et/ou gay a le DROIT d’être en tête d’affiche d’une grosse production. Que vous pointiez du doigt les leçons de moral d’un Dragon Age, la présence de Yasuke dans Shadows au lieu d’un natif ou la DA affreuse d’un Concord, y a matière à discussions. Mais que vous sortiez un bouclier à la simple présence d’une femme racisée qui en plus à le malheur de ne pas avoir le physique d’une nana de production coréenne, à ce niveau, assumez de faire partie du FC Myso. Surtout quand c’est prêt à pondre 50 articles d’ici le lancement pour pointer chaque détail dont la majorité se contrefout éperdument juste dans l’espoir de tuer le jeu avant même qu’il ait pu exister. Oui, c’est de la propagande. La même.



Après en revanche vous avez le droit de dire que vous auriez préféré jouer un perso masculin ou une 2B dans les arguments physiques tant que vous tournez pas en boucle sur ça à chaque article. Vous avez également le droit de vous détourner de tel ou tel jeu pour vous attarder sur un autre, pas comme si on allait tomber dans la famine vu le planning. Mais si les débats restent ouverts et si le sujet va rester important encore plus quand les influenceurs Youtube s’y lancent, n’oubliez pas qu’ici, ce ne sera jamais le pilier central des échanges et que s’il faut nettoyer ou en venir à des bans, ce sera à contre coeur mais le plus important restera le fait que la passion est censée nous rassembler, là où la propagande, dans un sens comme dans l’autre, ne mènera qu’à davantage de division.



Je sais dans quelle époque nous vivons et je sais qu’aujourd’hui, il devient de plus en plus difficile de se contenir en débat quand tous les arguments sont là pour se lâcher. Je ne serais pas du genre à demander à chacun d’être un exemple, j’ai déjà suffisamment de taf avec mes gosses. Je demanderais juste d’être respectueux car sachez que plus de 80 % de ceux qui lisent les articles et potentiellement les commentaires ne sont pas des membres inscrits, donc quand vous vous montrez intolérants envers l’existence même d’une catégorie de personnes, en tête d’affiche ou non, vous blessez potentiellement bien plus de monde que vous le pensez.



Ce sera tout pour ce soir.

Des bisous quand même.

(et achetez le GOTY, j’aimerais une suite)