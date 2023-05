À partir d'aujourd'hui, nos abonnés en France qui partagent leur compte Netflix en dehors de leur foyer recevront l'e-mail ci-dessous.



Un compte Netflix est destiné à être utilisé par les membres d'un même foyer. Toute personne vivant au sein de ce foyer peut regarder Netflix n'importe où, que ce soit à la maison, en déplacement ou en vacances, et profiter de nouvelles fonctionnalités comme le transfert de profil et la gestion des accès et appareils.



Nous savons qu'il existe de nombreuses offres de divertissement. Nous continuons donc à investir dans une vaste palette de séries et films afin que notre catalogue s'adapte à tous les goûts, toutes les humeurs, toutes les langues et tous les publics





C'est fini la belle life, enfin, il rentre encore un peu de temps, Netflix coupe les valves en France. Sauf, si vous avez un comptes pour la maison, qui sert aussi pour vos voyages.En gros, c'est la fin des comptes partagés.