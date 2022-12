En effet, c'est lors d'un post Instagram que le Superman, le plus apprécié du public a rendu la nouvelle. En effet, c'est lors d'un post Instagram que le Superman, le plus apprécié du public a rendu la nouvelle.

« Je viens de rencontrer James Gunn et Peter Safran, et j’ai une mauvaise nouvelle tout le monde. Après tout, je ne reviendrai pas dans le rôle de Superman. Après avoir annoncé mon retour en octobre, avant l’embauche [de la nouvelle direction], cette nouvelle n’est pas la plus facile, mais c’est la vie », a écrit Cavill. « Je respecte le fait que James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans ce nouvel univers, la meilleure des chances, et la plus heureuse des fortunes. »

James Gunn travail sur un nouveau scénario de l'homme d'acier sans Cavill.

« Peter et moi avons un programme DC prêt à être lancé, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à ce sujet. Nous serons en mesure de partager des informations passionnantes sur nos premiers projets au début de la nouvelle année », a tweeté mercredi soir le réalisateur et co-président de DC Studios.

« Parmi ceux qui sont sur la liste, il y a Superman. Dans un premier temps, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, et le personnage ne sera donc pas interprété par Henry Cavill. Mais nous venons d’avoir une excellente réunion avec Henry, nous sommes de grands fans et nous avons parlé d’un certain nombre de possibilités excitantes de travailler ensemble à l’avenir. »

Après avoir annoncé que c'était reparti pour un tour dans le rôle de Superman en octobre dernier, Henry Cavill et James Gunn annonce le contraire aujourd'hui.Il se pourrait que Ben Affleck réalise un film DC encore gardé secret.