Dans les dernières déclarations concernant son projet d'acquisition d'Activision Blizzard, le PDG de Microsoft Gaming a affirmé que le plan de croissance de Sony était de "rendre la Xbox plus petite".Phil Spencer a fait ces commentaires lors d'une interview avec le podcast Second Request , où l'exécutif a affirmé que Sony était l'un des principaux opposants à l'accord Microsoft Activision."Sony essaie de protéger sa domination sur le marché console. La façon dont ils grandissent consiste à rendre la Xbox plus petite.Ils ont une vision de l'industrie très différente de la nôtre. Ils ne sortent pas leurs jeux Day One sur PC, ils ne mettent pas leurs jeux dans leur abonnement lorsqu'ils lancent leurs jeux.Sony mène le dialogue sur les raisons pour lesquelles l'accord ne devrait pas être conclu pour protéger sa position dominante sur console, donc la chose à laquelle ils s'accrochent est Call of Duty.Le plus grand fabricant de consoles au monde soulève une objection à propos de la seule franchise qui, selon nous, continuera à être livrée sur la plate-forme. C'est un accord qui profite aux clients grâce au choix et à l'accès." a déclaré Spencer à Second Request.