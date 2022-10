Selon Microsoft, l’accord actuel entre Sony et Activision les empêche d’ajouter Call of Duty au Xbox Game Pass pendant encore plusieurs années.Les documents dévoilés cette nuit, confirme que Sony à bloqué les jeux Call of Duty, pour que Microsoft ne puissent pas les mettre dans le Game Pass.

posted the 10/19/2022 at 06:41 AM by leblogdeshacka