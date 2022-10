"Comme toutes les entreprises, nous évaluons régulièrement nos professionnels et procédons à des ajustements structurels en conséquence", a déclaré un porte-parole de Microsoft. "Nous continuerons à investir dans notre entreprise et à embaucher dans les secteurs de croissance clés au cours de l'année à venir."



En juillet, Microsoft a déclaré qu'elle prévoyait de licencier moins de 1 % de son effectif de 180 000 personnes et a considérablement ralenti les embauches alors que le risque de récession se profile. Il n'est pas clair si les licenciements de cette semaine sont inclus dans le chiffre précédent, mais une personne qui a dit à Insider qu'elle avait été licenciée a déclaré avoir été embauchée pour la première fois il y a environ un mois.



Zach Kramer, qui dirige l'équipe d'ingénierie de mission de Microsoft, a informé les employés, dans un courriel consulté par Insider, que le groupe allait "priver de priorité le travail déjà en cours".



"C'est difficile à faire", a déclaré Kramer dans un courriel consulté par Insider. "Il y a beaucoup d'idées qui pourraient potentiellement avoir un impact et chacun d'entre nous a travaillé très dur, mais nous devons faire des compromis car les ressources ne sont pas illimitées et le temps est le plus rare de tous."



L'e-mail de Kramer ne mentionne pas explicitement les licenciements, mais indique que les dirigeants travailleront avec ceux qui font "partie d'un changement de priorité" afin de "conclure le travail existant et de déterminer les prochaines étapes." Les équipes sur la sellette semblent inclure Studio Alpha.