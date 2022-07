CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION est une remastérisation de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– dotée de graphismes HD complètement retravaillés, d'une bande originale remastérisée, d'une interface réinventée, et d'un système de combat amélioré. L'histoire débute sept ans avant les événements de FINAL FANTASY VII (1997) et suit les aventures de Zack Fair, un jeune et ambitieux SOLDAT de la Shinra. Il se voit confier la mission de retrouver un SOLDAT 1re classe dénommé Génésis Rhapsodos. Mais au fil de son aventure, il découvre les sinistres secrets des expériences menées par la Shinra et des monstres qu'elles ont créé. Le jeu inclut divers personnages de la franchise FINAL FANTASY VII, comme Cloud, Séphiroth, et Aerith, parmi d'autres. CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION a été intégralement remastérisé pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et PC sur Steam. Le jeu sera disponible cet hiver.

Le jeu Final Fantasy VII Crisis Core est en préco sur Amazon pour 59.99€.